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Judo : Gros succès pour la 2e édition de « A Ghjustra di a Torra d’Erbalunga »


Philippe Jammes le Mercredi 20 Mai 2026 à 17:54

Ce dimanche 17 mai se disputait au cosec Pepito Ferretti de Bastia, la 2e édition de ce tournoi organisé par le Dojo Club de Brando. Plus de 200 très jeunes compétiteurs ont pris place sur les tatamis.



Animation pour les "babies" avec Sylvie Iozzia-Giorgi
Animation pour les "babies" avec Sylvie Iozzia-Giorgi

C’est en 2021 que la judokate, ceinture noire, Sylvie Iozzia-Giorgi a créé ce club de judo à Erbalunga, seule structure de la discipline dans le Cap Corse. Le club a vite pris une place importante dans le paysage des arts martiaux en Corse. Il rrassemble aujourd’hui plus de 80 licenciés de 3 à 80 ans et obtient d’excellents résultats tant au niveau régional que national. Le cadet Thomas-Joseph Vedrenne est vice-champion de Corse de seconde division (Kyus) et médaille de bronze aux championnats de France FSGT. Clara Chiesi, benjamine, a été sacrée championne de Corse cette année en -50kg et Léonie Tavera a obtenu le titre de championne de Corse Jeune arbitre.


« Ce tournoi A Ghjustra di a Torra d’Erbalunga- challenge Vidi se veut un hommage à une jeune judokate, Virginie Gbagbo surnommée Vidi, disparue tragiquement à l’âge de 16 ans en 2013 » explique Sylvie. Un tournoi réservé aux jeunes judokas des catégories Pré-poussins (7/8ans) et Poussins (9/10 ans) avec aussi une animation pour les babies, les 4/6 ans. Ils étaient plus de 200 sur les tatamis, représentant 19 clubs insulaires. Un classement a été établi en solo mais aussi par équipe en fonction des résultats des licenciés de chaque club. Ainsi en catégorie Pré-Poussins, le Kodokan Curtinese s’est classé 1er devant A Squadra Capi cursinu et le Shin Gu Tai Borgo 1.


En catégorie poussins, Porto Vecchio a obtenu la 1ère place devant le Shin Gu Tai de Borgo. 3e : Le JC Bastiais.
A l’issue de ce tournoi, Sylvie Giorgi-Iozzia a reçu la médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports des mains de Stéphanie Fourniel, directrice départementale de l’institution. La médaille de la Jeunesse, des sports et de l'engagement associatif récompense les personnes s'étant distinguées au service de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle comporte trois échelons : bronze, argent et or. Il y a quelques mois, Sylvie avait aussi reçu la médaille de bronze de la Fédération Française de Judo pour son investissement dans cette discipline.
A la fin de la semaine, elle prendra la direction du nord avec la benjamine Clara Chiesi pour les Championnats de France FSGT. Fin mai, elle accompagnera Thomas-Joseph Vedrenne à Ceyrat, en Auvergne, à l’occasion des championnats de France Espoirs (FFJ).
 





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