Lucciana : A Fiera di a Canonica revient pour une 128e édition du 23 au 25 mai

A Fiera di a Canonica revient pour une 128e édition du 23 au 25 mai à Lucciana. Organisée autour du lundi de Pentecôte, elle rend hommage à Sainte Dévote, patronne et protectrice de la commune de Lucciana. « Elle est née au IIIe siècle à Querci, et elle était vouée à Dieu, mais elle a été victime de la dixième persécution des chrétiens par l’empereur Dioclétien », explique Jeannick Savelli, élue de Lucciana en charge de l’organisation. « Elle est arrêtée, persécutée et promise au bûcher. Pour lui éviter les flammes, le prêtre Beneatus et le diacre Apollinaire mettent son corps sur une barque qui doit dériver jusqu'en Afrique, mais elle est prise dans une tempête et l'embarcation dérive jusqu'à Monaco. C'est pour ça que le lien qui relie Lucciana à Monaco est très fort parce qu'elle est partie d’ici, et nous allons le 26 janvier à Monaco et les Monégasques viennent ici pour le lundi de Pentecôte. »





Comme chaque année, la foire réunit plus de 100 exposants venus de toute la Corse, dont une quarantaine de métiers de bouche, une vingtaine d'exposants axés sur la mode, la beauté et le bien-être ou encore une dizaine de créateurs spécialisés dans la décoration. Le but est de proposer une sélection « variée » aux visiteurs. « On fait une mise en valeur des espaces associatifs et artistiques avec des démonstrations de judo, de danse tahitienne, de gymnastique ou de kick-boxing », précise Jeannick Savelli. « Il y a également la grande fête foraine, et surtout des ateliers d'initiation, par exemple de bricolage ou de cuisine. »





Le soir, les visiteurs pourront à nouveau retrouver plusieurs concerts. « Le samedi, on a le groupe Spartifloyd suivi d’un DJ set. Le lendemain, on a le groupe Moca suivi de DJ Lovster. Mais le lundi, on a voulu recréer une ambiance d’avant avec un thé dansant. Le soir, on finit avec Daniel Vincensini du groupe I Mantini. » La journée du lundi de Pentecôte sera également consacrée à un pèlerinage de l’église de la Canonica à l’église San Parteo. « On passe par le champ de foire, on sort et on honore Sainte Dévote. C’est vraiment le grand moment cultuel auquel sont associés les confrères corses, mais également la confrérie monégasque. »



Ancrée dans le territoire, A Fiera di a Canonica attire, selon les organisateurs, plusieurs milliers de visiteurs chaque année. « Ça dépend beaucoup de la météo, mais on peut dire qu'on a au minimum 3 000 personnes par jour. » Et pour les habitants, cet événement représente bien plus qu’une simple foire. « C'est une foire qui n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a pris de l'ampleur, mais elle a toujours existé et les habitants tiennent à elle. Avant que la mairie l’organise, les associations et les habitants l’organisaient. C'est vraiment une foire qui a perduré dans le temps par la volonté commune des gens du coin. On ne l’a jamais laissée tomber, c'est ancré chez nous. »

