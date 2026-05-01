Un motard fait une chute de 3 mètres sous un pont en Haute-Corse

Accident spectaculaire ce mercredi 20 mai, à Ville-di-Paraso. Vers 21h35, un motard a chuté sous un pont de la D113 et termiét sa course environ trois mètres plus bas dans l’eau.
D’importants moyens de secours ont été déployés par les sapeurs-pompiers, aux côtés du SAMU, de la gendarmerie et de l’hélicoptère Dragon 2B chargé de l’évacuation de la victime.
Au total, dix interventions de secours à personne ont été réalisées au cours de la nuit.
D’importants moyens de secours ont été déployés par les sapeurs-pompiers, aux côtés du SAMU, de la gendarmerie et de l’hélicoptère Dragon 2B chargé de l’évacuation de la victime.
Au total, dix interventions de secours à personne ont été réalisées au cours de la nuit.
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