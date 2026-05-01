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Un motard fait une chute de 3 mètres sous un pont en Haute-Corse


La rédaction le Jeudi 21 Mai 2026 à 05:55

Les faits se sont produits ce mercredi 20 mai, sur la D113 sur la commune de Ville di Paraso. La victime s’est réceptionnée dans l’eau et a été évacuée dans la nuit par Dragon 2B vers le centre hospitalier de Bastia.



Un motard fait une chute de 3 mètres sous un pont en Haute-Corse
Accident spectaculaire ce mercredi 20 mai, à Ville-di-Paraso. Vers 21h35, un motard a chuté sous un pont de la D113 et termiét sa course environ trois mètres plus bas dans l’eau.

D’importants moyens de secours ont été déployés par les sapeurs-pompiers, aux côtés du SAMU, de la gendarmerie et de l’hélicoptère Dragon 2B chargé de l’évacuation de la victime.

Au total, dix interventions de secours à personne ont été réalisées au cours de la nuit.
 




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