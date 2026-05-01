A màghjina - L’Isula Rossa : quandu u sole accende a petra
Entre la lumière dorée du ciel, le bleu profond de la Méditerranée et la pierre rouge sculptée par le vent et les embruns, le littoral balanin révèle toute la force de son identité. Ici, plus qu’ailleurs, le nom de la cité prend tout son sens : L’Île-Rousse porte véritablement bien son nom.
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