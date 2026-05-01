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A màghjina - L’Isula Rossa : quandu u sole accende a petra


le Jeudi 21 Mai 2026 à 07:25

Entre la lumière dorée du ciel, le bleu profond de la Méditerranée et la pierre rouge sculptée par le vent et les embruns, le littoral balanin révèle toute la force de son identité. Ici, plus qu’ailleurs, le nom de la cité prend tout son sens : L’Île-Rousse porte véritablement bien son nom.
Si, comme Laurent Martelli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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