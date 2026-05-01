À Ajaccio, les 400 ans de la Marine rapprochent les jeunes Corses des valeurs du collectif

Mais très vite, les adolescents ont compris que la réussite ne dépendait pas seulement de leurs performances individuelles. « On a appris qu’il fallait bien réfléchir avant de passer à l’action », raconte Benjamin, lui aussi élève à Calvi. « Parfois, on pensait qu’une activité allait être facile, mais comme on ne communiquait pas assez, on perdait du temps. »



Le jeune garçon garde un souvenir particulier des ateliers aquatiques et des exercices d’orientation. « On a appris à lire une boussole. Et franchement, si le quotidien dans ce métier ressemble à ces activités, pourquoi pas faire ce métier plus tard ! », glisse-t-il.



Une autre manière d’accompagner les élèves



Derrière ces activités ludiques se cache aussi un véritable projet éducatif. Les participants sont issus des classes défense, des partenariats noués entre certains établissements scolaires et des unités militaires. « Le but n’est pas de former de futurs militaires », rappelle Michel Romagnan, inspecteur pédagogique régional d’Histoire-Géographie et chargé de la mission mémoire et citoyenneté. « Au contraire, ce sont des parcours éducatifs destinés à des élèves qui peuvent parfois manquer de repères. »



À travers ces projets, les enseignants cherchent avant tout à développer la cohésion, l’entraide et la confiance en soi. « Tous les élèves sont mélangés, ils font les mêmes activités et avancent ensemble », poursuit-il. « Au début, certains pensent ne pas être capables. Puis petit à petit, ils réussissent. C’est une véritable leçon de vie : tout le monde peut apprendre et devenir quelque chose. »