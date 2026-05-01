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Près de 300 élèves réunis ce vendredi à Portivechju pour les Scontri spurtivi


le Jeudi 21 Mai 2026 à 17:04

Découvrir différents sports en s’amusant, tout en renforçant la cohésion entre les élèves, c’est la raison d’exister des Scontri spurtivi, un événement imaginé par la municipalité porto-vecchiaise. Au total, 14 classes de CM2 et de 6e participeront à l’événement, ce vendredi au complexe sportif du Pruneddu.



C'est la 3 édition des Scontri sportivi, ce vendredi au Pruneddu.
C'est la 3 édition des Scontri sportivi, ce vendredi au Pruneddu.
C’est tout le tissu sportif et associatif porto-vecchiais qui s’implique pour les écoliers en ce vendredi. Ces derniers, scolarisés dans les écoles de Porto-Vecchio et des alentours, pourront s’essayer au foot, basket, handball, athlétisme, rugby, judo, karaté (un nouveau club devrait voir le jour localement), taekwondo, boxe, pétanque, tennis et golf, au travers de différents ateliers ludiques mis en place par les clubs tout au long de la journée. « Les enfants n’arrêtent pas ! C’est sous forme d’ateliers d’une demi-heure, et puis ça tourne », précise l’adjointe aux sports, Véronique Filippi. « Il y a une partie compétition, parce que ça leur plaît de se mesurer les uns aux autres, mais c’est surtout l’occasion pour eux de s’essayer à des sports qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer. » Avec la perspective, peut-être en septembre, de les voir venir grossir les rangs d’un club sortif porto-vecchiais.

À travers ce rendez-vous lancé en 2024, les organisateurs souhaitent également favoriser les échanges entre établissements scolaires, éducateurs et clubs du territoire. « Ca aide les élèves à faire la transition entre le CM2 et la 6e », pointe Véronique Filippi. 

Les Scontri sportivi, ce vendredi 22 mai de 8 h 30 à 15 h au complexe sportif du Pruneddu à Portivechju.




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