Portivechju : Premiers Scontri Spurtivi, une fête du sport pour les jeunes

Ce vendredi, le complexe du Pruneddu à Portivechju a vibré au rythme des premiers Scontri Spurtivi, un événement sportif dédié aux enfants des écoles primaires de la commune. Organisée par la Direction de la Jeunesse et des Sports, cette manifestation a réuni près de 300 élèves de CM1 et CM2, issus des écoles Joseph Pietri, Marie et Toussaint Marcellesi, Murateddu, A Trinità et Santa Divota.



Dès le matin, les jeunes sportifs ont eu l’opportunité de découvrir une variété d’activités sportives au cœur des installations du Pruneddu. Sous la supervision des agents du service animation de la Commune, ainsi que des clubs locaux tels que l'ASPV Football et Handball, Porto-Vecchio XV pour la balle ovale, le Judo Club, l'Oh Jang Taekwondo, le Golf Club de Lezza, le Boxing Club et le Tennis Club RCPV, les enfants ont pu s’essayer à diverses disciplines.



Ce rendez-vous sportif, qui faisait partie de l’opération Impact 2024 financée par la DRAJES, a également été l'occasion pour la Ville de Portivechju de recevoir une distinction importante. En effet, avant la pause méridienne, le maire Jean-Christophe Angelini, accompagné de l'adjointe aux sports Véronique Filippi, a participé à un moment solennel : la remise du diplôme décerné à la Ville le 10 octobre à Rouen dans le cadre de l’opération nationale "Ville Active et Sportive". Portivechju a ainsi été récompensée par la plus haute distinction, obtenant trois lauriers sur un maximum de quatre, parmi plus de trois cents communes distinguées à l’échelle nationale.



Cette journée dédiée à la jeunesse s’est conclue par un goûter XXL et la remise de prix, une manière de récompenser les efforts des jeunes participants, en présence de Véronique Filippi et des intervenants qui ont contribué à la réussite de cette première édition.



Grâce à l’aide de l’association GEM U Scontru, ce grand moment sportif a non seulement permis de promouvoir le sport auprès des jeunes, mais aussi de renforcer les liens entre la Ville et ses nombreux clubs sportifs. Un bel exemple de dynamique et de cohésion autour de la pratique sportive à Portivechju.