Ce soir à 19h, la municipalité offre un concert exceptionnel à l’église San Tumasgiu, réunissant deux voix emblématiques du chant corse : Anna Rocchi et sa fille Doria Ousset. Intitulé « Di leva in purleva », ce spectacle musical met en lumière la transmission entre générations, entre tradition et création contemporaine.

Accompagnées par les pianistes Martial Paoli et Marina Luciani, les deux artistes livreront une performance subtile, entre enracinement et modernité. Un hommage vibrant à la langue, à la culture et à l’âme du peuple corse.