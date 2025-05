A Bonifacio, une « Finestra » avec vue sur sur l’étoile Michelin d’un jeune chef italien

Finestra n’est pas un restaurant corse, mais beaucoup de ses produits le sont, comme les langoustines pêchées au large de Bonifacio, et grâce auxquelles Edoardo Menna a pu élaborer son plat signature, la catalana de langoustines. On retrouve également au menu la traditionnelle soupe de roche, mêlant des techniques de cuisine apprises en Italie et en France. Le chef Menna a même imaginé un casgiu merzu.. qui n’en est pas un : « Il n’y a pas d’asticots dedans ! rassure-t-il. Mais c’est le même goût et la même texture. On le fait avec une tomme de brebis corse, un pecorino de Sardaigne et un bleu de Toscane. » Et lui l’Italien, ne jurant que par l’huile d’olive, a découvert en France le beurrre ! A son arrivée à Bonifacio, il a donc inventé… le beurre à l’huile d’olive, garanti sans origine animale. De l’huile d’olive, du beurre, du casgiu merzu… Il est comme ça Edoardo Menna, à réinventer continuellement sa cuisine au gré de ses pérégrinations culinaires. La Corse profitera-t-elle encore longtemps de son talent ? « J’adore la Corse, Bonifacio, la mer, mais le rêve de ma vie, c’est de rentrer en Toscane », avoue-t-il, montrant son poignet : « J’ai ici chevillé la campagne. » Où qu’elle s’écrive, son histoire est loin d’être terminée : n’oublions pas qu’Edoardo Menna n’a que 29 ans, et encore deux étoiles à décrocher.