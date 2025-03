Guide Michelin : deux nouveaux étoilés en Corse

La rédaction le Lundi 31 Mars 2025 à 19:01

La 116e cérémonie des étoiles France 2025 du guide Michelin, organisée cette année depuis Metz et son Centre de Congrès Robert-Schuman, a livré son verdict ce lundi 31 mars. La Corse a décroché 2 étoiles supplémentaires décernées à "Finestra by Italo Bassi" à Bonifacio et à "Le Charlie" de Richard Toix à Porticcio. Les autres restaurants conservent leurs étoiles : Casadelmar à Porto-Vecchio : 2 étoiles, La Table de la Ferme à Murtoli : 1 étoile, A Casa di Mà à Lumio : 1 étoile et La Verrière (restaurant de l'Hôtel Marinca) à Olmeto : 1 étoile