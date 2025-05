Disparition d’un randonneur sur le GR20 : un avis de recherche lancé

La gendarmerie de Corse a lancé un appel à témoins ce dimanche 4 mai, à la suite de la disparition d’un randonneur engagé sur le GR20. Marc Lauriac, de nationalité française et âgé de 50 ans, a été vu pour la dernière fois le 1er mai à 8h45 à proximité du refuge de Pietrapiana, sur la commune de Venaco. La dernière géolocalisation connue de son téléphone remonte à ce moment-là.



Selon les informations communiquées par les forces de l’ordre, il s’agirait d’un bon marcheur, parti seul depuis Bastia, sans indication plus précise sur son itinéraire ou sa destination. Il n’a plus donné signe de vie depuis.



Un numéro de contact a été mis en place pour toute personne susceptible de fournir des informations utiles : il est demandé d’appeler la brigade de Corte au 04.95.46.04.81.