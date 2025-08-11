Forte chaleur : EDF déclenche une alerte orange eCorsicaWatt pour anticiper un pic de consommation

CorseNetInfos
VL le Lundi 11 Août 2025 à 15:20

EDF Corse annonce un signal eCorsicaWatt orange pour les soirées de mardi à vendredi, entre 18 h et 23 h. La chaleur persistante et la forte fréquentation estivale devraient provoquer un pic de consommation électrique. Les habitants et visiteurs sont invités à limiter leur usage.



Depuis le dispatching, centre névralgique des réseaux de transports et des groupes de production de l’électricité en Corse, les opérateurs peuvent suivre en temps réel les pannes qui pourraient intervenir sur le système électrique insulaire
La Corse s’apprête à connaître une période de tension sur son réseau électrique. Du mardi 12 au vendredi 15 août, EDF  déclenche un signal eCorsicaWatt orange, en raison d’une consommation attendue particulièrement élevée entre 18 h et 23 h. La vague de chaleur qui touche l’île, combinée à l’afflux de visiteurs estivaux, pousse la demande d’électricité à des niveaux inhabituels.

Ce signal orange, deuxième niveau d’alerte du dispositif eCorsicaWatt, indique une situation « tendue mais maîtrisée », à condition que chacun adopte des comportements adaptés. EDF appelle ainsi les usagers à pratiquer les écogestes, comme décaler l’utilisation d’appareils énergivores en dehors des plages horaires critiques, réduire l’éclairage non indispensable ou limiter l’usage de la climatisation. « Afin de conserver de la marge pour gérer d’éventuels aléas qui pourraient affecter l’équilibre entre production et consommation, EDF appelle chacun à reporter l’usage des appareils électriques », précise l’entreprise.

Mis en place pour anticiper les pics de consommation, eCorsicaWatt fonctionne avec un code couleur – vert, orange ou rouge – visible sur l’application mobile dédiée (disponible sur App Store et Google Play). En période de tension, cet outil permet de suivre en temps réel l’évolution de la situation et d’adapter ses usages.

Les autorités rappellent que la maîtrise de la consommation électrique, particulièrement lors des pointes en soirée, contribue à sécuriser l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire insulaire.





