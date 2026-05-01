Redouane Bougheraba au Palatinu d’Ajaccio : « Les Corses aiment rire, avec eux c’est toujours une rencontre gagnante »

Faire des blagues, provoquer les rires ou désamorcer les situations compliquées avec l’humour faisait déjà partie de son quotidien. « J’utilisais l’humour pour me sortir de toutes les situations », confie-t-il. Longtemps, pourtant, la scène reste loin de ses projets. L’humoriste multiplie alors les expériences professionnelles : une boutique de téléphonie, un cybercafé, des études de sciences économiques, des voyages… « J’avais une vie où je me cherchais un peu », résume-t-il. C’est finalement son entourage qui le pousse vers le stand-up. « Ce sont des amis qui m’ont dit : ‘Tu devrais monter sur scène.’ Et c’est comme ça que tout a commencé. »



Depuis, le parcours a pris une ampleur qu’il dit lui-même commencer seulement à mesurer. « Je réalise un petit peu maintenant », admet-il. « J’ai fait le Palais des Sports à Paris, deux Bercy, le stade Vélodrome… » Pour autant, l’artiste assure conserver le même plaisir, quelle que soit la salle. « Même le Palatinu, c’est une très belle salle. Ce qui compte, c’est l’énergie du public. »



Sur scène, Redouane Bougheraba ne cherche pas à construire des personnages extravagants ou des univers fictifs. Son matériau principal reste la vie de tous les jours. « Ce qui m’inspire, ce sont les gens que je croise, les situations que je vis, mon quotidien », explique-t-il. « Dans ce spectacle, je parle de famille, de fiscalité, de cinéma, de voyages… » Une manière de transformer les petites galères ou les situations banales en séquences comiques. « Même dans les moments les plus compliqués, j’arrive toujours à trouver quelque chose de drôle », dit-il. « Et surtout, il n’y a que de la vérité dans mes spectacles. »



Cette proximité avec le public est devenue sa marque de fabrique. Chaque représentation laisse une large place à l’improvisation, aux échanges avec la salle et aux réactions spontanées. Une façon de rendre chaque spectacle unique.



« Les gens ont besoin de légèreté »



Pour l’humoriste marseillais, le succès actuel du stand-up s’explique aussi par le contexte social et l’époque. « Les gens ont besoin de se détendre », analyse-t-il. « Aujourd’hui, on vit dans quelque chose de très anxiogène : les guerres, les conflits, la crise économique… Quand on allume la télévision, c’est lourd. »



Dans ce climat, le stand-up répond selon lui à une attente simple : retrouver un moment de légèreté. « Les gens veulent rire, souffler un peu, oublier les problèmes pendant une heure et demie. » Et c’est précisément ce qu’il cherche à offrir sur scène. « Moi, j’essaye juste de leur donner ça quand je suis en représentation. »