La Meute Comedy Club : faire rugir le stand-up en Corse

Sept humoristes, dont un maître de cérémonie et près d’1h30 de spectacle : la Meute Comedy Club poursuit sa tournée à Ajaccio. Inspiré des comedy clubs du continent, le concept repose sur l’enchaînement de passages d’artistes dans un format dynamique et interactif.
Charlie Montineri assure le lien sur scène : il présente les humoristes, interagit avec le public et installe les bases d’un exercice encore peu familier en Corse. « Le but, c’est de proposer un vrai spectacle, accessible, et de faire découvrir cet univers », explique-t-il.
Un parcours atypique vers la scène
Avant de monter sur les planches, Charlie Montineri a vécu plusieurs vies professionnelles. D’abord dans la restauration, puis dans le bâtiment, où il a dirigé l’entreprise familiale pendant près de neuf ans. Un quotidien stable, mais éloigné de ses aspirations profondes.
Après un événement personnel marquant, il choisit de se réorienter vers un métier de passion. Il intègre le conservatoire de Bastia et découvre le stand-up. « Le stand-up est venu à moi, comme aurait pu venir le théâtre », confie-t-il.
Rapidement, l’évidence s’impose. L’écriture, le rapport direct au public, la liberté de ton : autant d’éléments qui le poussent à poursuivre dans cette direction.
Créer une scène là où tout reste à construire
Se lancer dans le stand-up en Corse relève du défi : les scènes sont rares et les opportunités limitées. Pour progresser, il faut souvent quitter l’île. Plutôt que de subir cette contrainte, Charlie Montineri décide de créer ses propres opportunités.
Après une première expérience en Balagne, il fonde La Meute Comedy Club, avec une idée simple : faire circuler le stand-up partout en Corse. « Pourquoi se limiter à un endroit, alors qu’on peut amener le rire partout ? », sourit-il.
Charlie Montineri assure le lien sur scène : il présente les humoristes, interagit avec le public et installe les bases d’un exercice encore peu familier en Corse. « Le but, c’est de proposer un vrai spectacle, accessible, et de faire découvrir cet univers », explique-t-il.
Un parcours atypique vers la scène
Avant de monter sur les planches, Charlie Montineri a vécu plusieurs vies professionnelles. D’abord dans la restauration, puis dans le bâtiment, où il a dirigé l’entreprise familiale pendant près de neuf ans. Un quotidien stable, mais éloigné de ses aspirations profondes.
Après un événement personnel marquant, il choisit de se réorienter vers un métier de passion. Il intègre le conservatoire de Bastia et découvre le stand-up. « Le stand-up est venu à moi, comme aurait pu venir le théâtre », confie-t-il.
Rapidement, l’évidence s’impose. L’écriture, le rapport direct au public, la liberté de ton : autant d’éléments qui le poussent à poursuivre dans cette direction.
Créer une scène là où tout reste à construire
Se lancer dans le stand-up en Corse relève du défi : les scènes sont rares et les opportunités limitées. Pour progresser, il faut souvent quitter l’île. Plutôt que de subir cette contrainte, Charlie Montineri décide de créer ses propres opportunités.
Après une première expérience en Balagne, il fonde La Meute Comedy Club, avec une idée simple : faire circuler le stand-up partout en Corse. « Pourquoi se limiter à un endroit, alors qu’on peut amener le rire partout ? », sourit-il.
Le collectif mélange humoristes insulaires et artistes venus du continent, souvent plus aguerris. « Ils ont souvent plus d’expérience, parce que là-bas les scènes existent depuis plus longtemps. Mais ici aussi, il y a des talents, il faut juste leur donner l’occasion de jouer », explique Charlie.
Cette mixité permet de garantir un niveau de qualité tout en faisant progresser les talents locaux. Le collectif aspire également à organiser des plateaux adaptés aux débutants, pour donner leur chance à ceux qui n’ont jamais fait de scène.
Apprendre à un public à rire autrement
Autre enjeu : le public. Si l’accueil est globalement positif, le stand-up reste un format encore méconnu. « Le public corse est très juste. S’il rit, c’est que c’est vraiment drôle. Mais il faut lui expliquer les codes », souligne Charlie.
D’où l’importance du maître de cérémonie, qui chauffe la salle, explique les règles implicites et crée une dynamique collective. « Il y a, en Corse, peut-être plus de pudeur qu’ailleurs, mais une fois que les gens lâchent prise, ça fonctionne très bien », affirme-t-il.
Une soirée sous le signe du rire
Jeudi soir au Grand Café Napoléon, le public pourra découvrir un plateau varié et participer à une soirée à la fois drôle et conviviale. Pour résumer l’esprit du collectif, Charlie Montineri conclut avec énergie : « La Meute, ce sont des loups un peu fous… prêts à croquer votre fou rire ! »
Jeudi 26 mars au Grand Café Napoléon - Spectacle à partir de 21h45 – Entrée : 16 €
Cette mixité permet de garantir un niveau de qualité tout en faisant progresser les talents locaux. Le collectif aspire également à organiser des plateaux adaptés aux débutants, pour donner leur chance à ceux qui n’ont jamais fait de scène.
Apprendre à un public à rire autrement
Autre enjeu : le public. Si l’accueil est globalement positif, le stand-up reste un format encore méconnu. « Le public corse est très juste. S’il rit, c’est que c’est vraiment drôle. Mais il faut lui expliquer les codes », souligne Charlie.
D’où l’importance du maître de cérémonie, qui chauffe la salle, explique les règles implicites et crée une dynamique collective. « Il y a, en Corse, peut-être plus de pudeur qu’ailleurs, mais une fois que les gens lâchent prise, ça fonctionne très bien », affirme-t-il.
Une soirée sous le signe du rire
Jeudi soir au Grand Café Napoléon, le public pourra découvrir un plateau varié et participer à une soirée à la fois drôle et conviviale. Pour résumer l’esprit du collectif, Charlie Montineri conclut avec énergie : « La Meute, ce sont des loups un peu fous… prêts à croquer votre fou rire ! »
Jeudi 26 mars au Grand Café Napoléon - Spectacle à partir de 21h45 – Entrée : 16 €
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