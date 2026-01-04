La Meute Comedy Club : faire rugir le stand-up en Corse

Sept humoristes, dont un maître de cérémonie et près d’1h30 de spectacle : la Meute Comedy Club poursuit sa tournée à Ajaccio. Inspiré des comedy clubs du continent, le concept repose sur l’enchaînement de passages d’artistes dans un format dynamique et interactif.



Charlie Montineri assure le lien sur scène : il présente les humoristes, interagit avec le public et installe les bases d’un exercice encore peu familier en Corse. « Le but, c’est de proposer un vrai spectacle, accessible, et de faire découvrir cet univers », explique-t-il.



Un parcours atypique vers la scène



Avant de monter sur les planches, Charlie Montineri a vécu plusieurs vies professionnelles. D’abord dans la restauration, puis dans le bâtiment, où il a dirigé l’entreprise familiale pendant près de neuf ans. Un quotidien stable, mais éloigné de ses aspirations profondes.



Après un événement personnel marquant, il choisit de se réorienter vers un métier de passion. Il intègre le conservatoire de Bastia et découvre le stand-up. « Le stand-up est venu à moi, comme aurait pu venir le théâtre », confie-t-il.



Rapidement, l’évidence s’impose. L’écriture, le rapport direct au public, la liberté de ton : autant d’éléments qui le poussent à poursuivre dans cette direction.



Créer une scène là où tout reste à construire



Se lancer dans le stand-up en Corse relève du défi : les scènes sont rares et les opportunités limitées. Pour progresser, il faut souvent quitter l’île. Plutôt que de subir cette contrainte, Charlie Montineri décide de créer ses propres opportunités.



Après une première expérience en Balagne, il fonde La Meute Comedy Club, avec une idée simple : faire circuler le stand-up partout en Corse. « Pourquoi se limiter à un endroit, alors qu’on peut amener le rire partout ? », sourit-il.