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Bastia : un homme interpellé après des vols à l’arraché


MP le Jeudi 21 Mai 2026 à 16:41

Soupçonné d’avoir commis deux vols à l’arraché et un vol dans un commerce entre mercredi et jeudi à Bastia, un homme a été interpellé en flagrant délit ce jeudi matin par les policiers de la DIPN de Haute-Corse.



(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Un homme soupçonné d’avoir commis deux vols à l’arraché et un vol dans un commerce en l’espace de deux jours a été interpellé ce jeudi matin à Bastia par les policiers de la Direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse. 
 
Les premiers faits remontent à mercredi en fin d’après-midi. Une femme avait alors été victime d’un vol à l’arraché sur l’Aldilonda. Malgré « un signalement précis de l’auteur », les recherches engagées par les policiers étaient restées infructueuses, selon la Police nationale de Haute-Corse.
 
Ce jeudi matin, une nouvelle victime contactait le 17 Police-Secours pour signaler des faits similaires. Dans le même temps, une commerçante dénonçait un vol dans son établissement. « Le signalement du voleur paraissait similaire à celui de la veille », précisent les services de police.
 
Plusieurs équipages de la police de Bastia ont alors été déployés dans le secteur où les faits venaient d’être signalés. L’homme soupçonné d’être l’auteur des vols a finalement été repéré puis immédiatement interpellé en flagrant délit.
 





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