Challenge Princesse Charlène de Monaco : Calvi au rythme du football des jeunes

Durant plusieurs jours, les pelouses calvaises ont accueilli près de 500 jeunes joueurs, accompagnés de leurs éducateurs, familles et supporters, générant une importante affluence dans la cité balanine. Entre compétition, convivialité et esprit sportif, le tournoi a une nouvelle fois confirmé son ancrage dans le paysage sportif régional.Julien Bianconi, organisateur et membre de la JS Calvi, est revenu sur la montée en puissance de l’événement.« Le 5e Challenge Princesse Charlène de Monaco. Nous avions 18 équipes U13 et 22 équipes U14. Elles viennent de toute la Corse et de Monaco. Pourquoi le Challenge Princesse Charlène ? Parce qu’ils venaient souvent à Calvi et dès la première année on a réussi à créer ça avec la princesse de Monaco qui voulait s’investir pour la ville et s’investir pour les jeunes».Un partenariat symbolique qui donne au tournoi une dimension particulière et contribue à son rayonnement. Au-delà de l’aspect purement sportif, l’événement représente également un véritable atout pour l’avant-saison touristique.

« Cela fait venir énormément de monde à Calvi », souligne Julien Bianconi. « On parle d’environ 500 jeunes participants, donc pratiquement le double avec les accompagnants. Je pense qu’on avait entre 1000 et 1500 personnes par jour sur le tournoi».



Sur le terrain, les rencontres se sont enchaînées dans une ambiance particulièrement fair-play.





En U13 Honneur, c’est l’équipe de Pieve di Lota 1 qui s’est imposée, tandis que Calenzana a remporté la finale U13. En catégorie Élite U13, la GS Calvi s’est inclinée face au Sporting au terme d’une finale très disputée.

Présent tout au long du week-end, Didier Bicchieray, élu à la mairie de Calvi, a tenu à saluer l’investissement des dirigeants et bénévoles de la JS Calvi.



« Cela fait deux beaux tournois en avant-saison. La mairie est partenaire et je tiens à féliciter les dirigeants de la JS Calvi pour la mise en place de ce Challenge Princesse Charlène de Monaco. Ce n’est pas évident car il y avait déjà un grand tournoi au mois d’avril et réussir à faire revenir autant d’équipes un mois après sur les pelouses du stade Faustin-Bartoli, chapeau à eux».

L’élu a également rappelé l’importance du soutien de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et la venue remarquée du prince Albert II.

« Nous avons eu la grande surprise d’avoir la visite du prince Albert de Monaco qui a donné le coup d’envoi. Encore une fois, merci à toutes les équipes qui ont fait le déplacement à Calvi. Une quarantaine d’équipes dans un état d’esprit très fair-play et très convivial».



Didier Bicchieray a enfin insisté sur le rôle central des bénévoles et du tissu associatif local dans la réussite de ce type de manifestation :

« Il faut vraiment mettre l’accent sur les dirigeants et les bénévoles qui ont fait de ce tournoi une réussite. La mairie est et restera partenaire des associations sportives. Nous accompagnons ces événements avec des subventions mais aussi avec les services techniques pour que ces manifestations soient des réussites».



Au moment des remises de récompenses, entre applaudissements, coupes brandies et photos d’équipes, l’émotion et la fierté se lisaient sur tous les visages. Une nouvelle édition réussie pour la JS Calvi, qui confirme la place grandissante du Challenge Princesse Charlène de Monaco parmi les grands rendez-vous sportifs de la jeunesse insulaire.

