Parata d’Orezza : une collecte lancée pour restaurer les bannières processionnelles de l’église San Gavinu

MP le Lundi 25 Mai 2026 à 19:29

La commune de Parata d’Orezza et la Fondation du patrimoine lancent une collecte de dons afin de financer la restauration de deux anciennes bannières processionnelles conservées dans l’église San Gavinu. Fragilisées par le temps, ces œuvres emblématiques du patrimoine religieux et confraternel de Castagniccia nécessitent une intervention estimée à 25 000 euros.