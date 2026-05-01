Parata d’Orezza : une collecte lancée pour restaurer les bannières processionnelles de l’église San Gavinu

Ce sont deux œuvres anciennes qui témoignent de la vie religieuse et confraternelle de la commune. Une collecte de dons vient d’être lancée par la commune de Parata d’Orezza avec le soutien de la Fondation du patrimoine afin de financer la restauration de deux bannières processionnelles conservées dans l’église San Gavinu du village. La première bannière, liée à la confrérie de Sainte-Croix et aux pénitents blancs, représente des pénitents au pied du Christ en croix ainsi qu’une allégorie de la mort. La seconde, dédiée à Saint Gavin, figure le saint en centurion romain aux côtés d’une scène religieuse représentant la Vierge et le Christ.
Utilisées autrefois lors des processions religieuses du village, ces bannières se sont fortement dégradées au fil des années. Selon la Fondation du patrimoine, elles présentent aujourd’hui « d’importantes altérations du tissu, des broderies et des éléments peints », rendant nécessaire une restauration jugée urgente. Le projet prévoit également la reconstitution de leurs éléments de présentation afin de permettre leur conservation durable et leur exposition dans des conditions adaptées au sein de l’église. Le coût total de l’opération est estimé à 25 000 euros, dont 20 000 euros doivent être réunis grâce aux dons.
Cette opération s’inscrit en outre dans la continuité de la campagne de restauration actuellement menée sur l’église San Gavinu, l’un des édifices religieux emblématiques de la Castagniccia. Mentionnée dès 1589 par l’évêque Mascardi, l’église dominait alors un village organisé autour d’une modeste chapelle romane et de son cimetière. Transformée aux XVIIe et XVIIIe siècles dans le style baroque alla moderna, elle se distingue aujourd’hui par sa nef voûtée, ses quatre chapelles latérales, sa façade ordonnancée et son clocher élevé en 1871 par l’architecte bastiais Jean-Louis Guasco.
À l’intérieur, l’édifice conserve également des stucs réalisés par les Raffalli de Piedicroce, des décors néo-classiques attribués à Gherardi d’Alesani ainsi qu’un autel majeur alla romana. Les bannières processionnelles font partie intégrante de cet ensemble patrimonial et de l’identité religieuse propre à la Castagniccia.
À travers cette collecte, la municipalité affirme sa volonté de préserver un patrimoine « profondément ancré dans la mémoire et l’identité du village ». Une fois restaurées, les œuvres auront vocation à être présentées de manière permanente dans l’église et intégrées aux actions de valorisation du patrimoine baroque de Castagniccia, notamment dans le cadre des visites guidées, des Journées européennes du patrimoine, des conférences et des parcours de découverte développés autour de la démarche de label « Pays d’art et d’histoire » portée par la communauté de communes Castagniccia Casinca.
Pour rappel, les dons effectués au profit de la Fondation du patrimoine ouvrent droit à des avantages fiscaux. Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour participer à la collecte de fonds : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/bannieres-de-leglise-san-gavinu/11837
Utilisées autrefois lors des processions religieuses du village, ces bannières se sont fortement dégradées au fil des années. Selon la Fondation du patrimoine, elles présentent aujourd’hui « d’importantes altérations du tissu, des broderies et des éléments peints », rendant nécessaire une restauration jugée urgente. Le projet prévoit également la reconstitution de leurs éléments de présentation afin de permettre leur conservation durable et leur exposition dans des conditions adaptées au sein de l’église. Le coût total de l’opération est estimé à 25 000 euros, dont 20 000 euros doivent être réunis grâce aux dons.
Cette opération s’inscrit en outre dans la continuité de la campagne de restauration actuellement menée sur l’église San Gavinu, l’un des édifices religieux emblématiques de la Castagniccia. Mentionnée dès 1589 par l’évêque Mascardi, l’église dominait alors un village organisé autour d’une modeste chapelle romane et de son cimetière. Transformée aux XVIIe et XVIIIe siècles dans le style baroque alla moderna, elle se distingue aujourd’hui par sa nef voûtée, ses quatre chapelles latérales, sa façade ordonnancée et son clocher élevé en 1871 par l’architecte bastiais Jean-Louis Guasco.
À l’intérieur, l’édifice conserve également des stucs réalisés par les Raffalli de Piedicroce, des décors néo-classiques attribués à Gherardi d’Alesani ainsi qu’un autel majeur alla romana. Les bannières processionnelles font partie intégrante de cet ensemble patrimonial et de l’identité religieuse propre à la Castagniccia.
À travers cette collecte, la municipalité affirme sa volonté de préserver un patrimoine « profondément ancré dans la mémoire et l’identité du village ». Une fois restaurées, les œuvres auront vocation à être présentées de manière permanente dans l’église et intégrées aux actions de valorisation du patrimoine baroque de Castagniccia, notamment dans le cadre des visites guidées, des Journées européennes du patrimoine, des conférences et des parcours de découverte développés autour de la démarche de label « Pays d’art et d’histoire » portée par la communauté de communes Castagniccia Casinca.
Pour rappel, les dons effectués au profit de la Fondation du patrimoine ouvrent droit à des avantages fiscaux. Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour participer à la collecte de fonds : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/bannieres-de-leglise-san-gavinu/11837
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