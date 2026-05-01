À Ajaccio, Clément Genuini fait du vélo une alternative pour les livraisons et les déplacements

Au départ, l’entreprise a un temps fonctionné sans local fixe. Clément Genuini sillonne alors Ajaccio pour réparer directement les vélos chez ses clients. Avant que l’opportunité d’ouvrir un atelier en centre-ville ne se présente. « Cela me permet de faire des livraisons à vélo le matin pour montrer que c’est possible, et d’accompagner l’après-midi tous ceux qui veulent se déplacer à vélo sur le plan technique », explique-t-il depuis son atelier.



Un « vrai essor du vélo » à Ajaccio



Au fil du temps, son activité a également évolué vers l’accompagnement de cyclistes sportifs. Un aspect du métier qu’il apprécie particulièrement. « Ce qui me plaît le plus, c’est vraiment l’accompagnement et le conseil. Chaque personne est différente, et c’est toujours un bonheur d’aider les gens dans leur pratique », sourit-il. « Et pour la livraison, ce que j’aime le plus, c’est partir le matin sans savoir ce qui m’attend. Il y a toujours cette sensation de liberté quand on roule à vélo ».



Au-delà de son activité, Clément Genuini est convaincu que le vélo peut changer la manière de circuler dans la cité impériale. « On estime qu’on peut remplacer presque la moitié des petites camionnettes de livraison par des vélos », assure-t-il. S’il reconnaît que la voiture reste souvent indispensable sur l’île, il estime néanmoins que le développement du vélo pourrait contribuer à apaiser la circulation en ville et améliorer le cadre de vie.



« Je roule à vélo dans Ajaccio toute la journée, tous les jours. Beaucoup de monde me connaît sur la route désormais. Contrairement à Paris où, avant le développement des pistes cyclables, c’était la jungle, je trouve qu’ici il y a une certaine bienveillance et qu’on peut se déplacer à vélo sans problème », observe-t-il. Pour autant, il juge que des progrès restent encore nécessaires. « Pour qu’il y ait un vrai essor du vélo à Ajaccio, il manque encore des infrastructures, des itinéraires cyclables continus et des volontés politiques, même si on est en bonne voie ». Malgré cela, il dit voir les habitudes évoluer progressivement. « À chaque rentrée, j’ai l’impression qu’il y a un peu plus de vélos sur les routes. Tous les parkings à vélo sont pleins, et j’ai de plus en plus d’Ajacciens qui poussent la porte de l’atelier pour poser des questions », se réjouit-il en reprenant la route.

