Cryo Performance : un nouveau souffle bien-être à Furiani

Cryo Performance propose une gamme de soins variés, incluant la cryothérapie corps entier Mecotec, les soins anti âge Indiba, l’infrarherapie par le VitalDome, ainsi que des pratiques de médecine traditionnelle chinoise, de nutrition et de diététique et de massage sportif. Cette diversité de services permet de soutenir chacun dans son parcours de bien-être, que l'on soit sportif, actif ou à la recherche d'un moment de sérénité.Idéalement situé à proximité d'un cabinet médical et paramédical incluant un Cardiologue, un ORL, 2 ostéopathes et pas moins de 10 kinésithérapeutes, ainsi qu'en partenariat avec la salle de sport Fitness Park, Cryo Performance s'inscrit dans une dynamique de synergie. Cette proximité avec des experts de la santé et du sport enrichit l'expérience des patients et des sportifs, leur offrant un accès facilité à des soins complémentaires.Un salon de coiffure et un d’esthétique indépendants ainsi qu’une salle de sport pour enfants complètent cette esplanade dédiée à la beauté, la détente, le bien être et la santé de Madame et Monsieur de tous les âges.L'équipe de Cryo Performance se compose de professionnels issus du monde du sport de haut niveau, avec une solide expérience en football, volleyball et boxe. Leur conviction est simple : le bien-être doit être accessible à tous, et ils sont là pour en faire une réalité.Le centre utilise des technologies de pointe, réputées pour leur efficacité clinique. La cryothérapie aide à la récupération musculaire, les soins Indiba favorisent la régénération des tissus et le VitalDome offre une expérience relaxante tout en stimulant le métabolisme.------Cryo Performance — Furiani, Haute-CorsePrenez rendez-vous et découvrez un univers de bien-être qui enrichit l’offre de soins.