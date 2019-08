VIDEO - Successu per i scontri di l'autori in Curbara

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Lundi 19 Août 2019 à 08:20

L'ottesimi scontri di l'autori in Curbara, urgansizati da l'associu Corbara Cultura è sopratuttu messi in piazza da a giovana Pauline Fabiani, anu scontru unu bellu successu stu sabbatu sera. In u stabilimentu sculare, eranu quindeci autori à sparghje è discorre cù lettori numarosi, vinuti quì per cumprà libri, cù in pagina di guardia, una bella ziffra persunalizata.

