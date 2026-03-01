Salon du Chocolat de Bastia et d'Ajaccio : les inscriptions sont ouvertes
16/03/2026
Les inscriptions sont désormais officiellement ouvertes pour les artisans, producteurs et professionnels souhaitant exposer au Salon du Chocolat de Bastia et d'Ajaccio , les deux rendez-vous gourmands majeurs en Corse.
Fort de son succès, l’événement rassemble chaque année plus de 38 000 visiteurs et plus de 180 exposants, confirmant son statut de grand rendez-vous dédié au chocolat, à la pâtisserie et aux douceurs artisanales.
La prochaine édition du Salon du Chocolat de Bastia se déroulera les 16, 17 et 18 octobre prochain, et sera suivie par celle d’Ajaccio les 30, 31 octobre et 1er novembre.
Les organisateurs lancent donc un appel à participation auprès des artisans chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, producteurs de spécialités sucrées et artisans gourmands, avec une priorité donnée aux artisans et producteurs corses afin de valoriser les savoir-faire et les produits de l’île.
Ces salons seront l’occasion pour les exposants de rencontrer un large public de passionnés, de présenter leurs créations et de développer leur visibilité dans une ambiance festive et gourmande.
Les professionnels souhaitant réserver un stand peuvent dès à présent effectuer leur demande d’inscription.