Patrimoniu : L’Association Santa Maria Assunta a fêté ses 30 ans en présence du Cardinal Bustillo

Une mobilisation citoyenne

La rénovation a demandé beaucoup de temps et d’énergie. L’association a dû faire preuve de ténacité et d’imagination pour trouver le financement. « Grâce à nos anciens qui ont travaillé et qui avaient vraiment envie de sauvegarder cette petite chapelle, nous avons trouvé le financement. Quasiment tous les mois, on faisait des repas, on vendait des billets de loterie le 11 novembre parce qu’on savait que ce jour-là, beaucoup de monde viendrait à Patrimoniu. On a fait des karaokés, des lotos… Nous avons ainsi réussi à investir en 30 ans pratiquement 300 000 €, sans jamais demander une subvention ou de l’argent à la mairie. José Arena voulait responsabiliser les gens du village », explique Mme Ficaja. Un point qu’elle partage entièrement. « Notre patrimoine n’appartient pas à la mairie, nous en sommes les héritiers. Qu’est-ce que nous allons laisser aux jeunes, si nous ne prenons pas la responsabilité de sauvegarder notre patrimoine ? ». Une exposition photos va d’ailleurs retracer tout ce qui a été fait au niveau de la restauration. « Nous avons, avec l’aide de Mme Cornetto, qui s’occupait alors du patrimoine, réussi quelque chose de pas mal. Nous avons fait refaire des bancs à l’identique. Nous avons beaucoup travaillé pour restaurer et améliorer. Franchement, nous avons fait un beau travail ! Ce travail a été très enrichissant pour moi quand j’ai pris la relève de José Arena », affirme-t-elle. La rénovation a redonné une seconde vie à la chapelle. Elle est utilisée aujourd’hui pour la catéchèse et les enterrements. « Je suis catéchiste et j’y reçois, deux fois par semaine, les enfants au catéchisme », indique Mme Ficaja. Elle sert aussi de reposoir quand il y a des décès et que les gens ne peuvent plus recevoir les condoléances chez eux.



Le vitrail de San Martinu

La chapelle restaurée, l’Association Santa Maria Assunta s’est attaquée à un autre chantier, concernant cette fois l’église paroissiale San Martinu qui domine le village. « Nous avons commencé à nous inquiéter des tableaux de l’église San Martinu, notamment d’un triptyque du XVIème siècle qui serait parti à vau-l’eau si nous n’étions pas intervenus. La porte d’entrée monumentale, qui date du XVIIIème siècle, avait aussi grandement besoin d’être restaurée. Ce fut un grand dilemme parce que certains disaient qu’on pouvait la restaurer, d’autres non. Le coût de la restauration était trop cher. Finalement, nous sommes tombés sur un artiste, Mr Tudiscu, qui l’a magnifiquement restaurée ». Mme Ficaja regrette que personne, et surtout la mairie, ne s’en soit s’inquiété avant : « Cela nous aurait évité de trouver le patrimoine dans un état catastrophique ! Nous avons fait faire des rampes, installé des toilettes, un investissement judicieux pour accueillir les touristes. Nous avons acheté une sono, etc. ». Le nouveau projet en cours concerne le vitrail de San Martinu, le saint patron de Patrimoniu et des vignerons. « Ce n’est pas exactement un vitrail, ce sont des plaques de verre qui ont été peintes et réunies à partir de fer forgé et qui représentent Saint Martin, mais le vitrail a tellement vieilli qu’on ne voit plus grand-chose ». Mais aussi sa statue. « Nous avons découvert, grâce aux artistes, que la statue de Saint Martin représentait initialement Saint Roch avant d’être transformée. La restauratrice s’est servie d’une photo, que je lui ai envoyée, pour faire une première proposition. Sera-t-elle acceptée ? Je ne sais pas, mais notre projet est bouclé ». Elle se réjouit de voir la mairie s’investir désormais dans le projet. « Différemment des autres restaurations, la mairie, cette année, a repris le projet. Elle financera 80% et nous les 20 % restants. Nous avons une petite aide de la Communauté des communes qui nous donne 900 € par an ». La grande victoire, estime-t-elle, est d’avoir réussi à sensibiliser les gens du village et à fédérer autour de la sauvegarde du patrimoine. « C’est beau de voir que les gens ont pris conscience de l’importance de cette sauvegarde et se sont investis. Ce patrimoine, c’est notre passé, notre identité, c’est un héritage que nous avons reçu et qui doit être partagé et transmis ». Avant de conclure sur un souhait : « J’espère que la jeunesse continuera sur cette voie et comprendra la valeur de tout notre patrimoine ».



N.M.

