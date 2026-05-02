Vivario - Jean-Jacques Perelli s'en est allé

Il était de ces hommes que l’on entend rarement parler pour ne rien dire. De ceux dont chaque mot compte, dont la présence apaise sans bruit. Il était la gentillesse et la bienveillance incarnées.



Il était un fils, un frère, un époux, un père, un oncle, un grand-père profondément aimé.



Enfant de Vivario, il était le petit roi d’une famille soudée et aimante. Avec ses trois sœurs, il a grandi entouré de l’amour des siens, entre la Corse, la Tunisie, Marignane et Berre-l’Étang. Adolescent timide et réservé, il s’est peu à peu révélé à la faveur d’études de mécanique, trouvant sa voie avec détermination.



C’est ensuite dans l’armée qu’il s’est pleinement accompli, jusqu’à atteindre le grade d’adjudant-chef au sein des forces aériennes stratégiques. Une carrière dont il était particulièrement fier, et qu’il a menée avec rigueur, loyauté et exigence.



De son union avec Annie sont nés trois enfants, Manon, Cyrielle et Julien, pour lesquels il a été un père attentif, protecteur, un véritable papa poule toujours présent, même une fois ces derniers devenus adultes.



Dans la vie de tous les jours, il cultivait aussi une passion sincère pour la musique. Avec l’une de ses premières paies d’un emploi d’été, il s’était d’ailleurs offert une belle guitare, précieusement conservée tout au long de sa vie, comme un symbole de cette fibre artistique qui le caractérisait.



Il était aussi profondément attaché à Vivario, son très cher village, à ses racines, à cette terre qui ne l’a jamais quitté.



En 2023, il était devenu pour la première fois grand-père d’un petit garçon. Un rôle qu’il chérissait déjà, avec tendresse et fierté.



Mais la maladie est injuste et cruelle. Une semaine seulement après la disparition de sa petite sœur, Colette, elle l’a à son tour emporté, après de longues années de lutte courageuse contre le cancer.



Il laisse derrière lui le souvenir d’un homme profondément bon, discret, gentil, respecté de ses pairs, admiré pour son professionnalisme par ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés.



Un homme aimé de tous, dont l’absence laissera un vide immense, et dont la mémoire restera à jamais vivante dans le cœur de tous les siens