A màghjina - U celu s’accende sopra Monticellu
Au-dessus de Monticellu, le ciel s’embrase en un kaléidoscope de couleurs. Les nuages sombres étirent leurs silhouettes sur des lueurs orangées et dorées, tandis que les dernières braises du jour s’effacent lentement derrière la ligne des collines. Un instant suspendu, entre ombre et lumière, où le regard se perd dans la douceur du soir.
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