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A màghjina - U celu s’accende sopra Monticellu


le Samedi 2 Mai 2026 à 07:25

Au-dessus de Monticellu, le ciel s’embrase en un kaléidoscope de couleurs. Les nuages sombres étirent leurs silhouettes sur des lueurs orangées et dorées, tandis que les dernières braises du jour s’effacent lentement derrière la ligne des collines. Un instant suspendu, entre ombre et lumière, où le regard se perd dans la douceur du soir.
Si, comme Jpsdidou, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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