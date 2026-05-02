U tempu in Corsica
Le beau temps calme, sec et ensoleillé se poursuit sur l'ensemble de la région. Les températures maximales ne varient guère et la petite fraicheur matinale est vite dissipée par le bel ensoleillement dont bénéficie la Corse.
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