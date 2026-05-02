CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Corsica Ferries renforce son offre depuis Sète : nouvelles lignes vers la Corse et la Sardaigne 02/05/2026 Calenzana : feu de maquis vite maîtrisé 01/05/2026 Auto contre moto à Aleria : un blessé 01/05/2026 Sauvera t-il sa place Ligue 2 ? Le SC Bastia à Guingamp pour le match le plus important de la saison 01/05/2026

U tempu in Corsica


le Samedi 2 Mai 2026 à 07:05

Le beau temps calme, sec et ensoleillé se poursuit sur l'ensemble de la région. Les températures maximales ne varient guère et la petite fraicheur matinale est vite dissipée par le bel ensoleillement dont bénéficie la Corse.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos