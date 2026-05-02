Sebastien Simoni : « Avec CampusPlex 2.0, nous créons un environnement stimulant pour le digital en Corse »

- CampusPlex emménage dans un nouvel espace, un immeuble spécialement construit à cet effet. Qu’est-ce qui a motivé sa construction ?

- Nous avons créé le premier CampusPlex en 2009. Ce fut l’un des tout premiers espaces de coworking en France. Il répondait à un besoin de réunir sur un même endroit des gens qui travaillaient sur le même sujet - le digital - et de réunir une masse critique de compétences. Nous voulions créer un environnement propice au développement des start-ups en Corse. Nous avons eu cette idée à la suite d’un voyage au Japon à l’occasion d’un contrat que nous avions signé avec l’agence de communication de Panasonic après la création de notre première boîte. Nous y avons vu des espaces organisés autour de ce que les Japonais appellent les entreprises sœurs qui partagent des bureaux. Nous avons pensé reproduire ce type d’organisation à Ajaccio. Le premier CampusPlex était plutôt dédié aux startups. C’était le début de la révolution des smartphones. Trois ans après, nous avons créé GoodBarber. Cette société, née de la fusion de deux startups, s’est progressivement développée et a investi et saturé tout l’espace disponible de CampusPlex. En 2014, nous avons fondé une école de robotique pour les enfants, nous y avons reçu plus de 500 jeunes et plusieurs centaines d’étudiants qui ont appris à programmer sur des petits robots. Nos ingénieurs ont donné des cours à l’université de Corse. Beaucoup de jeunes Corses sont donc passés par CampusPlex. Nous avons eu rapidement en tête de construire une nouvelle version du CampusPlex avec toujours la même envie de participer à créer un écosystème et de répondre aux gens qui nous demandaient des stages, de le faire avec la conscience que nous avions un impact sur la Corse, que l’on construisait quelque chose qui pouvait donner l’envie à des jeunes de travailler dans ce secteur ou de créer une entreprise dans ce secteur.



- Pourquoi un projet d’une telle ampleur ?

- Le projet du nouveau CampusPlex a évolué au fur et à mesure des péripéties. Au départ, nous avions acheté un ancien garage automobile qui avait une architecture qui ressemblait beaucoup à une Station F avec de grandes voutes en béton. Malheureusement, nous avons été obligés de le démolir à cause de problèmes de structure. Avec la proximité de la mer, le béton était très abîmé. Du coup, nous avons repensé le projet en partant de zéro. En parallèle, s’est construit l’écosystème de CampusPlex. Deux anciens de CampusPlex ont créé la société de gestion Femu Qui. Un autre a créé la société de formation Afflokat qui est devenue l’école d’ingénieur MIRA. L’un des premiers financements de Femu Qui dans le domaine tech a été la création par Afflokat de la grande école du numérique qui s’est muée en projet d’école d’ingénieurs. Tout cela nous a amené à penser un bâtiment de plus grande ampleur qui pouvait prendre en son sein l’école d’ingénieur et un espace de coworking plus grand pour accueillir d’autres start-ups. En même temps, nous avons eu des discussions avec les banques qui nous ont financé, notamment BPI qui a proposé d’emménager dans le bâtiment afin de créer un pôle d’innovation qui regrouperait, à la fois, le financement, l’hébergement de start-ups et l’enseignement supérieur technologique. Tout cela s’est construit au fur et à mesure en suivant un fil cohérent, qui n’était pas aussi défini au départ, mais qui a évolué avec des choses qui ont convergé.