Corse-du-Sud : deux restaurants incendiés en. 24 heures

Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, vers 1 heure du matin, la terrasse d’un restaurant-

pizzeria, le Rossignoli, à Sainte-Lucie-de-Tallano (Corse-du-Sud), a été ravagée par les flammes. L'établissement était fermé au moment des faits et le sinistre n'a pas fait de blessé.

A ce stade, la piste criminelle est privilégiée, et une enquête a été ouverte pour "destruction de bien par moyen dangereux", "détention et transport de substance incendiaire", a indiqué le parquet, confirmant une information de Corse-Matin.





La nuit suivante, du 30 avril au 1er mai, un nouvel incendie a éclaté, ciblant cette fois une paillote à Fozzano (Corse-du-Sud). L'alerte a été donnée vers 2 heures. Là encore, dans le cadre des investigations menées par les gendarmes sous l’autorité du parquet d’Ajaccio pour "destruction par moyen dangereux", la piste criminelle est privilégiée, selon le parquet d’Ajaccio.





En janvier dernier, le procureur d'Ajaccio Nicolas Septe avait rappelé que "les priorités de l'action publique en 2026" en Corse demeuraient "la criminalité organisée, les incendies volontaires, les extorsions, mais aussi les saisies d'avoirs criminel.