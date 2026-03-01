La disparition de Francine Demichel, juriste et universitaire engagée au service de l’Université de Corse

Francine Demichel nous a quittés. Francine fut professeure de droit public, présidente de l'Université Paris VIII, directrice de l'enseignement supérieur au Ministère de l'Education Nationale, présidente de la fondation de l'Université de Corse.

Elle était notre amie, notre amie militante, membre du bureau de la section de Corse de la ligue des droits de l'Homme depuis de nombreuses années et notre présidente d'honneur.

Elle va nous manquer. Sa passion pour le politique, pour la chose publique, sa pensée toujours neuve, son enthousiasme à comprendre les autres, sa jeunesse et sa parole parfois vive parce que toujours réactive à l'expression des mépris, toujours révoltée par les injustices; celles des inégalités sociales, celles de tous les abus de pouvoir.

A Paris comme en Corse, ses engagements ont été nombreux en tant qu'universitaire, en tant que citoyenne, en tant que femme et celui de longue date au parti communiste. Apportant sa réflexion à la reconnaissance du peuple corse, elle suivait avec inquiétude et clairvoyance les perspectives d'évolution institutionnelle pour notre île.

Francine fut toute sa vie dans les combats pour les droits des femmes. C'est L'hymne des femmes qu'elle veut entendre et nous faire entendre au moment de son départ.

Relisons ses textes, à la fois poétiques et politiques, et parmi eux les derniers qu'elle a écrit pour la LDH - section de Corse : "Pour une philosophie politique de la fraternité" où elle dit son attachement à la fraternité en projetant l'adelphité, puis ses Pensées du Jour de l’An, en janvier dernier, intitulées « ramasser les bonheurs qui traînent »

A sa fille Sophie, à toutes ses amies et amis, la ligue des droits de l'Homme adresse ses condoléances