Municipales à Ajaccio : Aiacciu Vivu revendique un « premier tour historique » et appelle au rassemblement

Jeanne Soury le Lundi 16 Mars 2026 à 18:37

À l’issue du premier tour des élections municipales à Ajaccio, la liste nationaliste Aiacciu Vivu se félicite d’un résultat qu’elle qualifie d’inédit. Lors d’une conférence de presse ce lundi après-midi, ses représentants ont dressé un bilan très positif du scrutin tout en appelant à une large mobilisation en vue du second tour.