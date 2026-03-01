Municipales à Ajaccio : Aiacciu Vivu revendique un « premier tour historique » et appelle au rassemblement

« Un très bon premier tour qui ouvre la voie à une victoire historique pour Aiacciu. » Jean-Paul Carrolaggi et ses colistiers étaient réunis ce lundi après-midi dans leur permanence pour se féliciter du résultat obtenu au premier tour de l’élection municipale. 6169 Ajacciens ont apporté leur soutien à la liste Aiacciu Vivu, soit près de 27 % des suffrages exprimés. Le mouvement affirme ainsi réaliser « le meilleur score jamais atteint par des nationalistes lors d’une élection municipale à Aiacciu ». Pour ses responsables, ce résultat serait notamment le fruit d’une stratégie politique fondée sur le rassemblement.
Un résultat qui renforce la responsabilité politique
La liste estime également que cette progression électorale traduit une adhésion croissante à son projet municipal et à l’alternative qu’elle propose pour la ville, tout en reflétant un rejet de la municipalité sortante et de sa gestion.
Jean-Paul Carrolaggi affirme que le vote traduit une désapprobation majoritaire de l’équipe actuellement en place : « Les Ajacciens ont en effet majoritairement désapprouvé l’équipe sortante malgré l’existence d’un système claniste et l’utilisation de pratiques clientélistes d’un autre temps. »
Pour Aiacciu Vivu, ce résultat renforce sa responsabilité politique dans la perspective du second tour. « Ce résultat, enfin et surtout, nous honore autant qu’il nous oblige : aujourd’hui, nous sommes les seuls en capacité d’amener le changement historique tant attendu à Aiacciu. »
La liste a ainsi lancé un appel à l’ensemble des électeurs ajacciens, au-delà des clivages politiques du premier tour. « Quel qu’ait été votre choix au premier tour et quelle que soit votre couleur politique, vous êtes aujourd’hui détenteurs d’un pouvoir décisif pour l’avenir de notre ville et de nos enfants. »
Ils appellent également les électeurs à mettre fin à ce qu’ils décrivent comme plusieurs années de gestion difficile. « Dimanche, ensemble, nous pouvons mettre un terme à douze années d’expérience chaotique, ruineuse et malheureuse. »
« S’ils choisissent Stéphane Sbraggia, je me demande ce qu’il leur reste de gauche »
Interrogé sur les perspectives d’alliance et le report des voix pour le second tour, Jean-Paul Carrolaggi a également évoqué les positions d’une partie de l’électorat de gauche et les possibles dynamiques de vote, alors que la candidate Charlotte Cesari a annoncé, il y a quelques heures, quitter l’union de la gauche en raison de divergences d’opinion. La tête de liste A Voci di u Populu dénonce en effet certains membres de la gauche « qui préfèrent aujourd’hui composer avec la droite jacobine plutôt que d’assumer l’existence d’une gauche corse, sociale et émancipatrice ».
En écho, Jean-Paul Carrolaggi martèle : « Entre notre équipe et celle de Stéphane Sbraggia, je pense qu’il y a un fossé et que les gens de gauche le savent, car déjà une partie a voté pour nous au premier tour, et je pense que l’immense majorité de la gauche ajaccienne votera pour nous au second. S’ils choisissent Stéphane Sbraggia, je me demande ce qu’il leur reste de gauche. »
Concernant les autres composantes nationalistes, la liste affirme vouloir maintenir l’unité sans envisager pour l’instant de fusion de la liste Stintu Aiaccinu conduite par Pascal Zagnoli. « Ce sont des nationalistes, donc je pense qu’ils seront là aussi largement avec nous, même si à ce jour il n’y a pas de fusion de liste. On est là pour l’élection municipale et l’ensemble des nationalistes doit se retrouver au second tour. »
À quelques jours du second tour, Aiacciu Vivu mise donc sur une dynamique électorale et sur un élargissement de son électorat pour tenter de transformer ce premier résultat en victoire.
Un résultat qui renforce la responsabilité politique
La liste estime également que cette progression électorale traduit une adhésion croissante à son projet municipal et à l’alternative qu’elle propose pour la ville, tout en reflétant un rejet de la municipalité sortante et de sa gestion.
Jean-Paul Carrolaggi affirme que le vote traduit une désapprobation majoritaire de l’équipe actuellement en place : « Les Ajacciens ont en effet majoritairement désapprouvé l’équipe sortante malgré l’existence d’un système claniste et l’utilisation de pratiques clientélistes d’un autre temps. »
Pour Aiacciu Vivu, ce résultat renforce sa responsabilité politique dans la perspective du second tour. « Ce résultat, enfin et surtout, nous honore autant qu’il nous oblige : aujourd’hui, nous sommes les seuls en capacité d’amener le changement historique tant attendu à Aiacciu. »
La liste a ainsi lancé un appel à l’ensemble des électeurs ajacciens, au-delà des clivages politiques du premier tour. « Quel qu’ait été votre choix au premier tour et quelle que soit votre couleur politique, vous êtes aujourd’hui détenteurs d’un pouvoir décisif pour l’avenir de notre ville et de nos enfants. »
Ils appellent également les électeurs à mettre fin à ce qu’ils décrivent comme plusieurs années de gestion difficile. « Dimanche, ensemble, nous pouvons mettre un terme à douze années d’expérience chaotique, ruineuse et malheureuse. »
« S’ils choisissent Stéphane Sbraggia, je me demande ce qu’il leur reste de gauche »
Interrogé sur les perspectives d’alliance et le report des voix pour le second tour, Jean-Paul Carrolaggi a également évoqué les positions d’une partie de l’électorat de gauche et les possibles dynamiques de vote, alors que la candidate Charlotte Cesari a annoncé, il y a quelques heures, quitter l’union de la gauche en raison de divergences d’opinion. La tête de liste A Voci di u Populu dénonce en effet certains membres de la gauche « qui préfèrent aujourd’hui composer avec la droite jacobine plutôt que d’assumer l’existence d’une gauche corse, sociale et émancipatrice ».
En écho, Jean-Paul Carrolaggi martèle : « Entre notre équipe et celle de Stéphane Sbraggia, je pense qu’il y a un fossé et que les gens de gauche le savent, car déjà une partie a voté pour nous au premier tour, et je pense que l’immense majorité de la gauche ajaccienne votera pour nous au second. S’ils choisissent Stéphane Sbraggia, je me demande ce qu’il leur reste de gauche. »
Concernant les autres composantes nationalistes, la liste affirme vouloir maintenir l’unité sans envisager pour l’instant de fusion de la liste Stintu Aiaccinu conduite par Pascal Zagnoli. « Ce sont des nationalistes, donc je pense qu’ils seront là aussi largement avec nous, même si à ce jour il n’y a pas de fusion de liste. On est là pour l’élection municipale et l’ensemble des nationalistes doit se retrouver au second tour. »
À quelques jours du second tour, Aiacciu Vivu mise donc sur une dynamique électorale et sur un élargissement de son électorat pour tenter de transformer ce premier résultat en victoire.
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