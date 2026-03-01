Vers un statu quo à la Communauté d’Agglomération de Bastia ?

Les dimanche 15 et 22 mars, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux à l’occasion des élections municipales. Mais au-delà de désigner les équipes qui administreront les communes pour les six prochaines années, ce scrutin local permet également d’élire les conseillers communautaires, appelés à siéger au sein des intercommunalités. Dans la région bastiaise, ces conseillers communautaires siègeront au sein de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), une structure qui regroupe cinq communes du bassin bastiais - Bastia, Furiani, Ville-di-Pietrabugno, San-Martino-di-Lota et Santa-Maria-di-Lota - et qui exerce des compétences au service des communes membres en matière d’aménagement, de développement économique ou encore de l’habitat.





Au total, la CAB compte 40 conseillers communautaires, répartis entre les cinq communes membres en fonction de leur population. Bastia, ville la plus peuplée de l’agglomération bastiaise, dispose logiquement du nombre de conseillers communautaires le plus important, avec 20 conseillers, devant Furiani (9 conseillers), Ville-di-Pietrabugno (5 conseillers), San-Martino-di-Lota (4 conseillers) et Santa-Maria-di-Lota (2 conseillers).





À l’issue du premier tour des élections municipales, les communes composant la CAB, à l’exception de Bastia, connaissent déjà leur équipe municipale. Des résultats qui n’ont pas réellement modifié les équilibres politiques observés lors du précédent mandat, les listes élues restant sensiblement les mêmes qu’en 2020, avec plusieurs conseillers déjà présents au sein de la CAB reconduits dans leurs fonctions.





Dans le détail, la liste de Michel Simonpietri, 2e vice-président de la CAB, vient d’être réélue à Furiani. À Ville-di-Pietrabugno, la liste conduite par le maire sortant Michel Rossi, 5e vice-président de la CAB, a également été reconduite, tout comme celles de la maire sortante de San-Martino-di-Lota, Marie-Hélène Padovani, 3e vice-présidente de la CAB, et celle du maire sortant de Santa-Maria-di-Lota, Guy Armanet, permettant à plusieurs conseillers communautaires déjà en place de conserver leur mandat au sein de la CAB.





Seule Bastia n’a pas encore élu son conseil municipal, le second tour pouvant opposer Gilles Simeoni, Julien Morganti, Nicolas Battini et Jean-Martin Mondoloni étant prévu le dimanche 22 mars. La ville dispose à elle seule 20 des 40 sièges du conseil communautaire, faisant d’elle le poids principal de la CAB. L’issue du second tour déterminera donc le nom des représentants bastiais et pourrait influer sur l’équilibre de l’intercommunalité, en cas de défaite de la majorité sortante.





Une fois tous les conseils municipaux installés et l’ensemble des conseillers communautaires connus, le conseil communautaire de la CAB se réunira pour élire son président ainsi que les vice-présidents chargés des différentes compétences. Cette réunion officialisera la nouvelle équipe dirigeante pour le mandat 2026-2032 et permettra à la CAB de démarrer ses travaux au service des cinq communes membres.

