Corsica Linea rachète le "Kalliste" et le rebaptise "Capu di Muru". Première traversée sur l'Ile-Rousse à la mi-avril


le Vendredi 6 Mars 2026 à 18:27

Le ferry "Kalliste", longtemps exploité par La Méridionale sur les lignes entre le continent et la Corse, s’apprête à reprendre la mer sous de nouvelles couleurs. Désarmé à Marseille depuis octobre et un temps promis à la démolition, le navire a finalement été racheté en ce mois mars 2026 par Corsica Linea. Il effectuera sa première traversée sur l'Ile-Rousse



Kalliste amarré à Bastia en juin 2024 : bientôt sous de nouvelles couleurs(Quentin2a2b)
Réuni à Bastia le 5 mars, le comité social et économique de Corsica Linea a rendu un avis favorable* au rachat du Kalliste, ancien navire de La Méridionale immobilisé à Marseille depuis octobre. Rebaptisé Capu di Muru, le bateau va rejoindre la flotte de la compagnie maritime dans la seconde moitié d’avril, après un arrêt technique au chantier naval de Marseille . Cette phase de travaux, doit permettre de remettre le ferry en état d’exploitation après près de six mois d’immobilisation. Elle précédera son retour sur les lignes corses. À commencer par une première traversée sur l'Ile-Rousse

 À l'époque de l’annonce de la démolition du navire, la CGT des marins de Marseille s’était opposée au projet de la direction de La Méridionale, qui prévoyait d’envoyer le Kalliste à l’étranger pour y être démantelé. Le syndicat avait alors déposé un préavis de grève qui devait entrer en vigueur dès que le navire quitterait le port de Marseille. La CGT estimait en effet que le bateau pouvait encore s’inscrire dans une stratégie commune face à la concurrence en Méditerranée.


L’entrée en service du Capu di Muru est attendue dans la seconde moitié du mois d’avril. 
Avec l'arrivée prochaine de Capu Rossu , qui devrait toucher la Corse avant le début de l'été, cette acquisition célèbrera de bien belle façon le dixième anniversaire de la compagnie

Mis en service dans les années 1990, le Kalliste - Capu di Muru désormais a assuré pendant près de trois décennies une part importante de la desserte maritime de l’île. Son rachat par Corsica Linea marque une nouvelle étape pour ce ferry appelé à poursuivre sa carrière sur les lignes corses, sous pavillon rouge de la Corsica Linea, une perspective bien plus réjouissante que de celle de finir en pièces détachées sur un chantier naval turc…

*Selon nos informations, si la CGT a préféré s’abstenir, les élus du Sammm et de la CFE-CGC Marine ont voté pour.




