Corsica Linea : "A Nepita" met le cap sur le Canada, le "Capu Rossu" en vue…

"A Nepita" lors de sa première escale à Bastia (Archives CNI)
On ne verra plus A Nepita, le navire de la Corsica Linea sur les lignes de Corse.
Alors que depuis 2020, le navire assurait les traversées entre Marseille et la Corse, il va désormais prendre la direction du Canada. Une nouvelle étape dans la carrière du navire, désormais appelé à renforcer les capacités de transport maritime de Marine Atlantic. Le ferry A Nepita sera remplacé sur la ligne d'Ajaccio par le Paglia Orba. Ce changement est prévu pour le 25 janvier.
Par ailleurs, le Paglia Orba sera lui-même remplacé sur la ligne de Propriano par le ferry Danielle-Casanova pour quelques mois, selon la compagnie maritime. Ce dernier est habituellement utilisé pour la saison du Maghreb, principalement vers la Tunisie, et a été réarmé exceptionnellement pour cet hiver.
Le Capu Rossu succèdera à A Nepita en juin 2026
Bientôt le "Capu Rossu"
Le "Capu Rossu (Crédit photo Corsica Linea)
Le Capu Rossu, futur navire de Corsica Linea, est prévu pour entrer en service au second semestre 2026, plus précisément en juin 2026, au début de la saison estivale. Ce navire, propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), marquera une étape importante dans la stratégie de décarbonation de la compagnie.
Le Capu Rossu s'inscrit dans le plan de Corsica Linea visant à réduire ses émissions de CO₂ de 40 % d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.
