Corsica Linea : première traversée pour "A Nepita"

Ce mercredi 24 juin à 8 heures, le petit dernier de la Corsica Linea est arrivé dans le port de Bastia. C'est sous les sirènes des autres navires présents dans le port que le nouveau ferry a été accueilli. Il transportait 308 passagers.Le nouveau bateau au nom de la plante endémique et aromatique corse la "Nepita" peut accueillir jusqu'à 1 200 passagers et 100 voitures. Initialement affecté à la desserte de l’Algérie dès l’été 2020, la Corsica Linea a revu son plan de flotte en raison de la crise du COVID-19. Ainsi, le bateau naviguera temporairement, avec ses 66 membres d’équipage tous français, vers la Corse de juillet à septembre 2020.Le mercredi et le vendredi, il reliera Marseille à Bastia et le week-end Marseille à Ajaccio. Une offre complémentaire pour les deux villes dont les besoins sont foncièrement différents. La Nepita complètera un manque réel de transport de marchandises vers le port de Bastia..Ce mercredi, la compagnie maritime a d'ailleurs réalisé un record en matière de transport de marchandises vers la Corse, avec près de 3 000 mètres linéaires de fret transportés, soit 190 remorques et une augmentation de 55%.A Ajaccio, la présence du "Nepita" le samedi et dimanche a pour but de favoriser le transport de passagers afin de répondre à la forte demande touristique et soutenir la dynamique estivale - un point fondamental en ces temps de crise sanitaire.