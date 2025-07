L’ancien ministre et président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, sera présent ce lundi 4 août à 18h, au Clos Culombu à Lumio, pour animer une rencontre citoyenne ouverte au public. Le responsable politique, régulièrement cité sur la scène nationale, interviendra sur la situation politique et économique du pays. L’échange se veut participatif et ouvert à tous. Un apéritif sera offert à l’issue de la rencontre.