La Ville d’Ajaccio organise, lundi 4 août 2025 à partir de 8h, un grand nettoyage citoyen sur la plage de Capo di Feno. Le rendez-vous est fixé au parking nord de la plage. Pour la cinquième année consécutive, l’opération est menée en partenariat avec la Collectivité de Corse, les gardes du littoral et plusieurs associations, sur ce site classé Natura 2000. Objectif : préserver la biodiversité du littoral, sensibiliser aux enjeux environnementaux et partager un moment convivial. L’entreprise Terra D’Avvene participera à l’opération avec son dispositif original de nettoyage raisonné… assisté par des ânes. Gants et sacs seront fournis sur place.



Aucune inscription n’est nécessaire.