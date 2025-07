Alors que les syndicats agricoles corses avaient réussi à faire front commun face à l’urgence sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), Via Campagnola déplore ce qu’il considère comme une tentative de récupération individuelle. Dans un communiqué publié ce mardi, le syndicat pointe du doigt l’attitude d’une autre organisation agricole qui, selon lui, « choisit de s’attribuer de manière solitaire le mérite d’une décision collective », en présentant comme une victoire personnelle la suspension des bétaillères décidée par certaines compagnies maritimes. « Se servir d’une crise sanitaire grave pour se faire valoir est non seulement déplacé, mais dangereux pour la cohérence et l’efficacité des négociations en cours », écrivent Jean-Dominique Musso et Laetitia Simeoni pour le bureau de Via Campagnola. Le syndicat rappelle que la mobilisation intersyndicale a permis d’obtenir cette première mesure de protection du cheptel, mais insiste : « la suspension maritime n’est qu’une étape, et non une victoire totale ».



Dans ce contexte, Via Campagnola dit faire le choix de poursuivre son engagement dans « l’intérêt général », sans « confondre communication et responsabilité », et appelle à maintenir l’unité syndicale tant que la menace sanitaire persiste.