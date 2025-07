Artisans et commerçants corses : un nouveau partenariat pour mieux les protéger

Renforcer la protection sociale des artisans et commerçants corses : c’est l’objectif du partenariat signé ce 30 juillet à Lucciana entre la Mutuelle de la Corse et la CNAMS Corse (Confédération nationale de l’artisanat des métiers et des services). Réunis à l’hôtel-restaurant Chez Walter, les représentants des deux structures ont acté une convention d’un an autour de six axes d’engagement, allant de la prévention santé à la valorisation des savoir-faire locaux.Parmi les mesures annoncées, la création d’un « Pack Protection Sociale » sur mesure (santé, prévoyance, épargne), le développement d’ateliers de prévention, des campagnes d’information ciblées, ou encore un accompagnement des situations de perte d’autonomie. L’objectif affiché : « Soutenir ceux qui font vivre notre île au quotidien », a résumé Argentine Paoli, présidente de la Mutuelle de la Corse. Un message partagé par Louise Nicolaï, présidente de la CNAMS Corse : « La santé et la prévention sont au cœur des préoccupations de nos adhérents. Ce partenariat renforce notre capacité à répondre à leurs besoins. »À travers cette convention, la Mutuelle de la Corse poursuit sa mission sociale de proximité, portée depuis plus de 60 ans par des valeurs de solidarité et d’entraide. Elle s’associe ici à un acteur majeur du tissu économique insulaire pour apporter un soutien concret aux indépendants et professionnels de proximité.La signature s’est tenue en présence d’Argentine Paoli (Mutuelle de la Corse), Jean-François Orsoni (DG adjoint), Louise Nicolaï (CNAMS Corse), Robert Mouttet (président CNAMS PACA), Dhouglas Silva (secrétaire général CNAMS PACA) et Marie-Jeanne Simonini (co-présidente UNEC Corse). Un premier bilan du partenariat sera établi à l’issue de l’année afin d’évaluer les actions mises en œuvre et d’envisager la suite de la collaboration.