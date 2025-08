Ce qui change le 1er août 2025

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) voit également son taux réduit à 1,7 %.

Le LEP (Livret d’épargne populaire) baisse de 3,5 % à 2,7

La prime MaPrimeRénov’ est suspendue jusqu’au 15 septembre 2025.

La hausse des prix pour certaines consultations médicales, notamment chez les psychiatres et neurologues.

La protection des travailleurs lors des fortes chaleurs est renforcée, avec des adaptations du temps de travail.

Le taux du Livret A passe de 2,4 % à 1,7 %.La TVA sur les abonnements au gaz et à l’électricité passe de 5,5 % à 20 %, conformément à une directive européenne.Les taxes sur l’énergie, comme l’accise et le TURPE, sont également ajustées pour limiter l’impact de cette hausse.Elle sera versée dès le 5 août à Mayotte et La Réunion, puis à partir du 19 août en métropole et dans d’autres départements d’outre-mer.Montants : jusqu’à 462,33 € par enfant selon l’âge.Si après l’analyse de votre déclaration de revenus au printemps, le montant prélevé à la source en 2024 dépasse l’impôt réellement dû (en raison d’un changement de situation, de revenus plus faibles, ou de dépenses ouvrant droit à crédit ou réduction d’impôt), vous recevez un virement de la part du fisc. Ce remboursement intervient soit le 25 juillet, soit le 1er août, directement sur votre compte bancaire renseigné auprès des impôts. Si le fisc ne connaît pas vos coordonnées bancaires, vous recevrez un chèque à votre domicile.