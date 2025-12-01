Spassighjata Bunifazinca - Régis Rico de bout en bout

CorseNetInfos
GAP le Dimanche 14 Décembre 2025 à 07:50

Le Porto-Vecchiais a dominé de la tête et des épaules, samedi soir, la course dans la Cité des Falaises



Une version 2025 de la Spassighjata Bunifazinca au parcours modifié, par apport aux éditions précédentes, pour 8 km et un peu plus de 300m de D+. Un nouveau tracé que les 240 inscrits avaient hâte de découvrir quand était donné à 17h30 le coup d'envoi de la course de la place Saint Erasme. Une entame de l'épreuve à laquelle Régis Rico  donnait un relief particulier en prenant la tête en imposant un rythme très élevé sur cette partie de la course très roulante malgré la montée vers Carpa. Au moment de revenir sur la Marine et d'affronter la montée du Rastellu, Régis Rico avait fait le break avec deux minutes d'avance sur ses poursuivants immédiats Emile Vendasi et Mathieu Sanchez. Derrière le peloton très étiré permettait à Elsa Casadesus de mener chez les féminines.


En Haute Ville, Régis Rico maintenait son rythme élevé même dans les passages les plus techniques. La descente du Rastellu lui ouvrait les portes de la victoire. Un succès qu'il signait dans le temps de 32'25 après avoir dirigé la course de bout en bout. Mathieu Sanchez finissait à la deuxième place en 34'44. La dernière place sur le podium revenait à Emile Vendasi (35'51).


Dans les rangs des féminines, Elsa Casadesus après avoir dominé la course sans partage s'imposait en 45'13 devant Désirée Boulanger et Laurence Calaert avec les chronos respectifs de 47'07 et 49'16.

Les classements

- Scratch femmes
 1. Elsa Casadesus (UTPV) 1ere M0F 45'13, 2. Désirée Boulanger (NL) 2e M0F 47'07, 3. Laurence Calaert (NL) 1ere M5F 49'16, 4. Marie Nicolai (NL) 1ere SF 50'45, 5. Séverine Ferracci (NL) 1ere M1F 51'19, 6. Anaïs Athenour (NL) 2e M1F 51'35, 7. Margaux Renaud (CDC-ASPVA) 2e SF 51'37, 8. Pauline Rivet (NL) 3e M1F 51'39.


- Scratch hommes
1. Régis Rico (NL) 1er SH 32'25, 2. Mathieu Sanchez (CDC-ASPVA) 2e SH 34'44, 3. Emile Vendasi (FRC) 1er M0H 35'51, 4. Ange-Marie Chevré (CDC-ASPVA) 3e SH 36'53, 5. Adil Aït Chaouch (NL) 1er M1H 37'13, 6. Tom Queffurus (NL) 38'07, 7. Luc Meslier (CDC-ASPVA) 2e M1H 38'33, 8. Nicolas Benedetti (MO) 1er M2H 38'43, 9. Simon Lemaire (NL) 39'37, 10. Damien Maniccia (NL) 2e M0H 39'48, 11. Teddy Henry (NL) 40'00, 12. Olivier Demoulin (ARC) 1er M3H 40'06, 13. Florian Rocchi (NL) 1er EH 40'09, 14. Anthony Faby (NL) 3e M1H 41'14, 15. Clément Ruiz (NL) 41'18. 





