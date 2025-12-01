Spassighjata Bunifazinca - Régis Rico de bout en bout

Une version 2025 de la Spassighjata Bunifazinca au parcours modifié, par apport aux éditions précédentes, pour 8 km et un peu plus de 300m de D+. Un nouveau tracé que les 240 inscrits avaient hâte de découvrir quand était donné à 17h30 le coup d'envoi de la course de la place Saint Erasme. Une entame de l'épreuve à laquelle Régis Rico donnait un relief particulier en prenant la tête en imposant un rythme très élevé sur cette partie de la course très roulante malgré la montée vers Carpa. Au moment de revenir sur la Marine et d'affronter la montée du Rastellu, Régis Rico avait fait le break avec deux minutes d'avance sur ses poursuivants immédiats Emile Vendasi et Mathieu Sanchez. Derrière le peloton très étiré permettait à Elsa Casadesus de mener chez les féminines.





En Haute Ville, Régis Rico maintenait son rythme élevé même dans les passages les plus techniques. La descente du Rastellu lui ouvrait les portes de la victoire. Un succès qu'il signait dans le temps de 32'25 après avoir dirigé la course de bout en bout. Mathieu Sanchez finissait à la deuxième place en 34'44. La dernière place sur le podium revenait à Emile Vendasi (35'51).





Dans les rangs des féminines, Elsa Casadesus après avoir dominé la course sans partage s'imposait en 45'13 devant Désirée Boulanger et Laurence Calaert avec les chronos respectifs de 47'07 et 49'16.