Biguglia : un homme, en urgence absolue, après avoir été percuté sur la 4 voies
La rédaction le Dimanche 14 Décembre 2025 à 07:37
Un accident de la circulation s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur la commune de Biguglia. Un homme a été percuté par un véhicule sur la route territoriale 11, sur la 4 voies, au niveau du secteur de Casatorra.
La victime, grièvement blessée, a été prise en charge en urgence absolue par les sapeurs-pompiers de Bastia, assistés d’un médecin du Samu, indique ce dimanche matin le SIS de Haute-Corse. Elle a ensuite été évacuée vers le centre hospitalier de Bastia.
Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.