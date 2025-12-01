Réginald Ray (SC Bastia) après Saint-Étienne : « Je ne peux rien reprocher sur l’état d’esprit »

De la fierté, mais aussi un peu d’amertume de ne pas avoir réussi l’exploit de l’emporter dans le Chaudron de Saint-Étienne. C’était un peu l’état d’esprit de Réginald Ray, le coach bastiais, au coup de sifflet final. Il faut dire que face aux Stéphanois, les Bastiais ont enfin livré un match au niveau auquel ils étaient attendus depuis le début de saison, avec l’ouverture du score par Jérémy Sebas, puis la capacité de reprendre le dessus après la première égalisation stéphanoise grâce à Félix Tomi.



Si la rencontre s’est terminée sur le score de 2-2, Johny Placide n’a pas volé son statut d’international en stoppant un penalty dans les dernières minutes de jeu : « Je ne peux rien reprocher sur l’état d’esprit. Sur un plan arithmétique et mental, prendre un point ici est quelque chose de très positif », a expliqué l’entraîneur bastiais en conférence de presse d’après-match.



Petit regret tout de même, les Bastiais auraient pu ramener les trois points de Saint-Étienne : « Si on avait été capable d’un peu plus appuyer notre action en deuxième mi-temps, le match aurait eu une autre tournure, avec moins de qualité dans le jeu, car le rapport de force était gagné par Saint-Étienne, qui est une équipe taillée pour jouer la montée », commentera le coach bastiais.



À Saint-Étienne, malgré des manquements sur le plan technique, l’attaque bastiaise a, semble-t-il, enfin retrouvé cette confiance qui a fait défaut durant toute la première partie de saison. À l’image du but de Jérémy Sebas, d’habitude fébrile devant le but, qui marquera le premier but bastiais de la saison à l’extérieur sur une reprise des 20 mètres, ou encore de Félix Tomi, qui ne lâchera rien dans son duel pour trouver le fond des filets.

Réginald Ray avait, pour sa part, choisi un 4-4-2 qui s’est avéré payant : « L’idée, c’était de gérer Saint-Étienne sur le jeu court. Il fallait deux lignes bien compactes et les gêner avec la vitesse de Sebas, et puis de Tomi. On a rendu des ballons un peu trop vite. J’aurais aimé avoir des temps de jeu pour pouvoir respirer ». Avant d’ajouter : « On a reculé en deuxième mi-temps, car Saint-Étienne a un banc de très bonne qualité ».

Et sur le plan mental, le coach bastiais a surtout retrouvé une attaque : « On a été très efficaces offensivement. Ce sont des buts d’attaquants qui sont en confiance ». « On n’avait pas marqué à l’extérieur depuis le début de la saison. Le travail paye, il va falloir surfer dessus ».



Un point qui vaut de l’or pour les Bastiais, pourtant toujours derniers de Ligue 2 avec seulement sept unités au compteur, à huit points du barragiste Boulogne. « L’objectif, c’est de gagner le prochain match, et ainsi de suite ». « Depuis mon arrivée, je cherche à retrouver une force collective qui permette d’aller chercher un point ou de gagner des matchs où l’on souffre. Il faut récupérer nos blessés et amener de la qualité, de la fraîcheur avec le recrutement. Il est hors de question d’abdiquer. Il faudra être plus compétitif en termes de qualité et être capable de faire une série », a conclu Réginald Ray, avant de se projeter sur la rencontre de Coupe de France face à Pontivy le 20 décembre, et de débuter le long chemin de croix que sera la seconde partie de saison, dans un esprit que l’on espère retrouvé.

