Corsica Linea : "A Nepita" arrive

Initialement affecté à la desserte de l’Algérie dès l’été 2020, A Nepita voit son plan de flotte modifié, en raison de la crise du COVID-19, et naviguera temporairement vers la Corse de juillet à septembre 2020. Il effectuera ainsi la liaison Corse-Continent à partir du 23 juin sur les lignes Marseille/Bastia et Marseille/Ajaccio.





Désormais équipé d’un système de traitement des fumées1 (scrubbers), A Nepita effectuera 2 traversées sur Bastia et 2 traversées sur Ajaccio, chaque semaine à compter du 23 juin. Puis, à partir de la mi-août, il desservira la ligne Marseille/Ajaccio à raison de 7 traversées par semaine. Sur l’ensemble de la saison estivale, il s’agira de traversées de jour et de nuit, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, en fonction de l’évolution de la situation liée au COVID-19.





« Tenir le cap de nos choix stratégiques pour un transport maritime plus durable en Méditerranée, avec la mise en service d’un navire équipé de scrubbers, nous apparaissait plus que jamais nécessaire en cette période. Face à l’incertitude qui pèse sur la réouverture de l’espace Schengen et, de fait, la desserte de l’Afrique du Nord pendant la période estivale, nous avons su nous adapter en positionnant notre navire sur la desserte de la Corse, afin de répondre aux attentes des socioprofessionnels insulaires. Depuis le début de cette crise, agilité, vigilance, respect drastique des mesures sanitaires et réglementations affiliées sont pour nous les éléments-clé de notre pérennité économique et sociale. Nos équipes mettent tout en œuvre pour assurer à nos clients un service de qualité optimale, quelle que soit la configuration de la saison estivale, en fonction de la réouverture ou non de l’espace Schengen » souligne Pierre-Antoine Villanova, directeur général de Corsica linea.