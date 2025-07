Ajaccio : une enquête ouverte après l’accident du petit train, le conducteur en garde à vue

Un accident impliquant un petit train touristique a fait plusieurs blessés jeudi, peu avant midi, à Ajaccio. Alors que l’ensemble roulait sur la route des Sanguinaires, très fréquentée en période estivale, le dernier wagon s’est couché dans le rond-point de Santa Lina, provoquant une intervention massive des secours. Le dispositif “plan blanc” a été déclenché et un poste médical avancé rapidement mis en place sur les lieux.



Selon Florian Straser, directeur de cabinet du préfet de Corse-du-Sud, « une quarantaine de personnes sont impliquées » dans l’accident, dont « quatre blessés graves, pour l’heure sans pronostic vital engagé » et « huit blessés légers ». Les blessures concernent principalement des « écrasements de membres ». Dix-huit personnes ont été transportées au centre hospitalier d’Ajaccio, parmi lesquelles six enfants âgés de 2 à 10 ans et cinq ressortissants britanniques. Quatre personnes, dont deux enfants, étaient toujours hospitalisées en urgence absolue jeudi en fin d’après-midi.



Le parquet d’Ajaccio a immédiatement ouvert une enquête, confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) d’Ajaccio, pour « mise en danger de la vie d’autrui » et « blessures involontaires ». L’inspection du travail a été saisie en co-investigation afin d’évaluer d’éventuels manquements à la réglementation applicable en matière de sécurité. Le convoi touristique – une motrice et trois wagons d’environ 20 places chacun – a été saisi pour expertise, notamment concernant son état d’entretien et son fonctionnement.



« Le train comptait 58 passagers au moment des faits, dont de jeunes enfants en vacances à Ajaccio », a précisé le procureur de la République Nicolas Septe. « L’accident s’est produit alors que le convoi entamait le rond-point du Santa Lina. Le dernier wagon s’est alors couché sur le côté, entraînant de nombreuses blessures ».



Le conducteur du train, un homme de 70 ans, a été placé en garde à vue. Il s’expliquait jeudi soir sur les circonstances de l’accident et pourrait être présenté au parquet dès vendredi en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.



Des témoignages de passagers confirment la violence du choc. Géraldine, mère de famille présente à bord du wagon accidenté, a livré son ressenti au micro de la radio Ici RCFM : « Depuis le départ, il roulait très très vite et au final il a pris le rond-point tellement vite que le dernier wagon dans lequel on était s’est retourné contre un trottoir. » Elle, son conjoint et ses deux enfants n’ont été que légèrement blessés, mais envisagent de porter plainte. « On a eu très peur », a-t-elle confié.



Le parquet a indiqué qu’aucune des victimes ne présentait, à cette heure, de pronostic vital engagé.