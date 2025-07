Sarrola-Carcopino : six ans de prison pour des violences avec arme sur un septuagénaire

Le tribunal correctionnel d’Ajaccio a prononcé ce jeudi 31 juillet une peine de six ans d’emprisonnement à l’encontre d’un homme de 32 ans, jugé en comparution immédiate pour des faits de violences aggravées. Le 28 juin dernier, vers 4 heures du matin, à Sarrola-Carcopino, une violente altercation avait éclaté entre le prévenu et un septuagénaire avec lequel il partageait une maison, chacun occupant un étage distinct. Au cours de l’affrontement, l’auteur – fortement alcoolisé, avec un taux mesuré à 1,57 g/l – avait désarmé la victime, qui tenait un fusil, avant de s’en servir pour lui asséner plusieurs coups de crosse, ainsi que des coups de poing et de pied. C’est l’intervention d’un tiers, témoin de la scène, qui avait permis de mettre fin à l’agression. La victime, gravement blessée, avait été prise en charge par les secours et hospitalisée. Elle s’est vu délivrer une incapacité totale de travail de 30 jours.



À l’audience, le prévenu a tenté de minimiser sa responsabilité, affirmant avoir « cogné en mode destruction » pour se défendre. Il comparaissait après avoir sollicité un délai pour préparer sa défense. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet et l’a condamné à six ans de prison ferme, avec maintien en détention. Il lui a également été interdit de détenir une arme pendant cinq ans, et d’entrer en contact avec la victime pendant une durée de trois ans.



Dans un communiqué, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, a souligné la gravité des faits, commis dans un contexte d’alcoolisation et de violences extrêmes sur une personne âgée.