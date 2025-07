Le Capu Rossu, nouveau navire GNL de Corsica Linea, mis à l’eau en Chine

Un nouveau jalon a été franchi dans la construction du Capu Rossu. Corsica Linea a annoncé ce lundi 1er juillet la mise à flot de son prochain navire mixte, sur le site du chantier naval CMJL Jinling de Weihai, en Chine. Le Capu Rossu est le second ferry de la compagnie propulsé au gaz naturel liquéfié, après l’A Galeotta. L’opération encadrée par le commandant Lionel Penna, responsable du projet au sein de la compagnie, marque la fin de la phase d’assemblage. "Démarrée à l’automne 2024 avec la découpe des premières tôles, la construction du navire a suivi un calendrier resserré : la pose de la quille est intervenue en février, suivie de 140 jours d’assemblage, soit 318 blocs pour un poids total de 16 000 tonnes." indique la compagnie.



Le navire reste désormais en cale sèche pour la poursuite des travaux : finition des superstructures, application de la peinture silicone et préparation aux essais en mer. Ces derniers sont programmés pour février 2026, avec une livraison annoncée en mars. Le baptême est prévu pour mai, avant une mise en service effective à l’été 2026.



Affecté à la desserte corse

Destiné à la desserte de la Corse, le Capu Rossu est un navire mixte (transport de passagers et de fret), aux dimensions standardisées pour les ports méditerranéens : 202,90 mètres de long, 27,80 mètres de large, 6,60 mètres de tirant d’eau. Il pourra embarquer jusqu’à 1 035 passagers, 120 remorques et 180 véhicules. Il comptera dix ponts, dont un niveau de cabines (234 au total), et plusieurs espaces de restauration (restaurant, snack, bar, salon Pullman). Le navire sera équipé de deux moteurs Wärtsilä dual fuel de 13 740 kW chacun, alimentés au GNL, permettant une vitesse maximale de 23 nœuds. L’usage de ce carburant, moins émetteur que le fioul lourd, permet à la compagnie de répondre aux obligations réglementaires en matière de réduction des émissions polluantes, en particulier dans les zones à faibles émissions.



Avec le Capu Rossu, la compagnie poursuit la modernisation de sa flotte après la mise en service de l’A Galeotta en janvier 2023. Le baptême du navire est prévu pour mai 2026, peu avant sa première traversée commerciale.