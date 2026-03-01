Ligue 2 - Le SC Bastia arrache le nul à la dernière seconde à Pau (2-2)

Nouste Camp Pau FC : 2 – SC Bastia : 2 (mi temps 2 – 1 )

Buts :

Pau FC : Sissoko (4ème), Anziani (31ème)

SC Bastia : Eickmayer (13ème), Vincent (90 + 3)

Arbitre : Antoine Valnet

Avertissements: Raveyre (85ème) au Pau FC; Boutrah (51ème), Guevara (66ème), Akueson (69ème) au SC Bastia





Pau FC

Raveyre, Meddah, Briançon (Fall 57ème), Ruiz, Pouilly (Glossoa 79ème), Kalulu, Dong (Touzghar 46ème), Beusnard, Anziani, Versini (Bobichon 84ème), Sissoko (Sadik 83ème. Entraineur : Thierry Debès.





SC Bastia

Olmeta, Ariss, Akueson, Guevara, Bonhert, Janneh (Zaouai 60ème), Ducrocq (Vincent 74ème), Boutrah (Karamoko 74ème), Eickmayer, Merghem, Tomi (Belandjou 46ème). Entraineur : Reginald Ray





Une défense à quatre, Lisandru Olmeta dans les buts pour remplacer Johny Placide, blessé à la dernière minute, trois milieux offensifs et Felix Tomi en pointe. Reginald Ray avait choisi d’aligner un dispositif plus offensif qu’à l’accoutumée pour tenter de faire sauter le bloc palois et sa défense à cinq. De toute façon, le Sporting n’avait pas le choix : en terre pyrénéenne, il fallait prendre des points.



Mais l’entame de match tourne rapidement au cauchemar pour les Bastiais. Dès la 4ᵉ minute, Omar Sisoko ouvre le score au terme d’une très belle action collective partie du milieu de terrain et conclue d’une passe décisive dans les six mètres du portier bastiais (1-0).

La réaction du Sporting ne se fait toutefois pas attendre. À la 13ᵉ minute, sur un coup franc, le ballon est repoussé plein axe à l’entrée de la surface. Seul aux 25 mètres, Joachim Eickmayer contrôle et déclenche une frappe sèche qui termine sa course dans les filets de Noah Raveyre (1-1).



Pendant la première demi-heure, les deux formations se rendent coup pour coup. Mais côté bastiais, le manque d’efficacité offensive se fait une nouvelle fois sentir.

Pau, lui, va se montrer plus réaliste. À la 31ᵉ minute, Julien Anziani, l’ancien Ajaccien désormais palois, tente sa chance de loin. Sa frappe des 25 mètres surprend Lisandru Olmeta, légèrement avancé. Les Palois reprennent l’avantage (2-1).



Une minute plus tard, Amine Boutrah, légèrement excentré mais seul face au gardien, manque l’occasion d’égaliser. Juste avant la pause, les Bastiais se procurent encore une opportunité avec un ballon capté en deux temps par Noah Raveyre dans sa surface. Trop court, Felix Tomi ne parvient pas à reprendre. À la pause, Pau mène 2-1.



Au retour des vestiaires, Felix Tomi laisse sa place à Ruben Beliandjou. Changement également côté palois avec l’entrée de Touzghar à la place de Dong. Le début de la seconde période n’a pas l’intensité de la première. Pourtant, les joueurs de Pau, retranchés en défense, se montrent toujours aussi dangereux face à une arrière-garde bastiaise régulièrement prise de vitesse.



À l’heure de jeu, sur un corner, Ruben Beliandjou pense égaliser, mais son but est logiquement refusé pour une faute, comme en témoigne le peu de protestations côté bastiais. Dans la foulée, Alexandre Zaouai fait son entrée à la place de Jocelyn Janneh.

À la 64ᵉ minute, la tentative lointaine de Mehdi Merghem, à 25 mètres, est détournée du bout des doigts par le portier palois. Les Bastiais n’hésitent pas à tenter leur chance au but durant cette rencontre.



À la 73ᵉ minute, Christophe Vincent et Issiaka Karamoko remplacent Tom Ducrocq et Amine Boutrah, avec l’ambition de revenir au score dans le dernier quart d’heure.

La défense bastiaise tient bon. À la 82ᵉ minute, Juan Guevara sauve son équipe en repoussant devant son gardien un ballon qui filait vers le 3-1.



Et dans les toutes dernières secondes, sur un coup franc, un ballon récupéré par Christophe Vincent termine au fond des filets palois (2-2).

Les Bastiais restent derniers de Ligue 2, mais profitent du match nul de Laval et de la défaite d’Amiens pour revenir à quatre points du barragiste…

