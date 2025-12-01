A màghjina - A luce di mane nant’à Erbalonga
À l’aube, Erbalonga s’éveille dans un silence presque immobile. La mer lisse, encore bleutée par la nuit, épouse les premières lueurs du jour. Les façades colorées du vieux village sont toujours éclairées, tandis que l’horizon se teinte de nuances pâles. Un instant suspendu, simple et calme, où le Cap Corse semble retenir son souffle.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.