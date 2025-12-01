Téléthon - Les pompiers de Ponte-Leccia au cœur de la solidarité

Présents sur place, les enfants et leurs enseignants ont été accueillis par les lieutenants Jean-Christophe Paoli, chef de centre, et Frédéric Orsoni, son adjoint, ainsi que par l’Adc Jean-Pierre Grisoni, président de l’amicale. La garde et des amicalistes du centre avaient également répondu présents.





Ils sont plus d’une centaine à franchir les portes, les yeux pétillants comme des braises sous un souffle nouveau. Dans la cour, des ateliers surgissent tels des îlots de découverte : la tyrolienne vibre au-dessus du sol avec le concours vigilant du GMSP 2B ; les camions-citernes, puissants géants rouges, embarquent les élèves pour une promenade dont ils se souviendront longtemps ; les petites mains s’essaient avec sérieux et gourmandise à la fabrication de délicieux Canistrelli, qui seront revendus le lendemain à la foire de Francardo au profit du Téléthon. Pendant ce temps, d’autres écoutent attentivement les conseils de prévention contre les incendies domestiques, mots précieux pour demain.





Partout, le rire fuse, limpide, et la curiosité s’épanouit. L’univers des sapeurs-pompiers se dévoile dans toute sa richesse : courage, technique, fraternité — autant de contours nouveaux que les enfants apprivoisent avec une joie simple et contagieuse. Dans la matinée, la joyeuse troupe a reçu la visite des anciens sapeurs-pompiers, conduits par Pierrot Bruschini, adjoint au maire de Morosaglia et ancien chef de centre. Un hôte de marque était également présent : Stéphanie Simonpieri, venue soutenir ses protégés avec la bienveillance et le courage qui la caractérisent. Celle qui a brillamment relevé le défi du GR 20 en octobre dernier, a laissé entendre qu’elle préparait un nouveau défi solidaire, dont les détails seront révélés ultérieurement.





À l’heure du retour à l’école de Ponte-Leccia, les visages s’illuminent encore davantage. Les joues rosies par l’excitation, filles et garçons échangent leurs impressions sur les expériences vécues au sein du centre de secours, comme un dernier hommage à cette journée pleine de défis, de découvertes et d’élan collectif.

Car au-delà du jeu, un message essentiel a été semé : celui de l’engagement aux côtés de l’AFM Téléthon. Avec patience et pédagogie, les pompiers de Ponte-Leccia ont expliqué les enjeux de ce combat, offrant aux nouvelles générations la conscience d’une cause qui dépasse le cadre de la caserne.





Et une fois encore, la réussite est totale. Grâce au dévouement des organisateurs et à leur générosité inlassable, les dons viendront rejoindre ceux déjà récoltés dans tout le département. Un geste collectif qui réchauffe le cœur, comme un feu doux, à l’approche des lumières de Noël. En fin de matinée, restant dans la magie de cette fête, près de la cheminée, sous la conduite de leur enseignante, les élèves ont entonné « U mio natale » (Girascola Dumè Gambini) accompagnés à la guitare par le talentueux adjudant-chef Antoine Cesari.





À Ponte-Leccia, la solidarité n’est pas un mot : c’est une flamme tendue vers l’autre, entretenue chaque année avec passion par ceux qui, même hors des urgences, continuent de protéger et d’inspirer.