CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Natacha et David Cossa, campanistes 11/02/2026 Santa-Lucia - Zonza : « Solidarité locale et projets qui font grandir ! » 07/02/2026 Bastia - Beaucoup de jeunes à la découverte du  lycée maritime 07/02/2026 Quand les Corses transforment centimes en solidarité 07/02/2026

Santa-Lucia - Zonza : « Solidarité locale et projets qui font grandir ! »


GAP le Samedi 7 Février 2026 à 18:35

En octobre dernier, le gymnase de Sainte-Lucie avait vibré au rythme d’un loto solidaire organisé par le Lions Club Santa Manza de Porto-Vecchio. A l'issue de ce moment de partage et grâce à une importante mobilisation, un chèque de 1.500 € a pu être remis à la directrice de l’école de Sainte-Lucie et aux deux enseignantes de CM2.



Santa-Lucia - Zonza : « Solidarité locale et projets qui font grandir ! »
Cette aide contribuera à financer des activités dont bénéficieront tous les élèves de CM2 participant aux voyages scolaires organisés à destination de l'Italie, de beaux projets portés avec enthousiasme par l’équipe pédagogique de l’école de Sainte-Lucie.
Deux périples sont au programme pour les CM2, dès ce mois de mai avec une visite de Naples du 06 au 11 pour 22 élèves qui découvriront le musée archéologique, le site de Pompéi, le parc du Vésuve, le Palais royal, les catacombes. Du 25 au 29 mai, ce sera la Toscane qui sera au programme de 21 élèves qui partiront à la rencontre de Pise, Sienne, Florence avec en bonus un atelier culinaire (pâtes et tiramisu).
Le Lions Club de Santa Manza tient à remercier toutes les personnes mobilisées lors du loto ainsi que  l’équipe éducative pour ces projets qui offriront aux élèves découvertes, ouverture culturelle et souvenirs inoubliables!
La remise du chèque qui permettra aux élèves de Sainte-Lucie d'effectuer ces deux voyages a eu lieu ce jeudi 5 février en présence du président du Lions Jean-Jacques Deplett et de la directrice de l'école Mme Brie




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos