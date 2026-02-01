Santa-Lucia - Zonza : « Solidarité locale et projets qui font grandir ! »

Cette aide contribuera à financer des activités dont bénéficieront tous les élèves de CM2 participant aux voyages scolaires organisés à destination de l'Italie, de beaux projets portés avec enthousiasme par l’équipe pédagogique de l’école de Sainte-Lucie.

Deux périples sont au programme pour les CM2, dès ce mois de mai avec une visite de Naples du 06 au 11 pour 22 élèves qui découvriront le musée archéologique, le site de Pompéi, le parc du Vésuve, le Palais royal, les catacombes. Du 25 au 29 mai, ce sera la Toscane qui sera au programme de 21 élèves qui partiront à la rencontre de Pise, Sienne, Florence avec en bonus un atelier culinaire (pâtes et tiramisu).

Le Lions Club de Santa Manza tient à remercier toutes les personnes mobilisées lors du loto ainsi que l’équipe éducative pour ces projets qui offriront aux élèves découvertes, ouverture culturelle et souvenirs inoubliables!

La remise du chèque qui permettra aux élèves de Sainte-Lucie d'effectuer ces deux voyages a eu lieu ce jeudi 5 février en présence du président du Lions Jean-Jacques Deplett et de la directrice de l'école Mme Brie