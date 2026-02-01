Handball N2 : Corte – Ile-Rousse fait tomber le leader marseillais (36-34)

Pour autant Chamekh et Galibert sonnent à nouveau la révolte et les hommes d’Adrien Magne vont retrouver cette fougue du début de deuxième période. Ils vont accélérer leur jeu et reprendre la partie en main pour mener 28-23 à la 49e minute puis 30-24 grâce à Saura.

A trois minutes du terme Marseille refait son retard et n’est plus qu’à deux points de son adversaire (32-30). La fin de match est insoutenable. Le public est debout pour porter ses couleurs. Pagès, Niang et Aillaud trouvent le chemin des buts et à 90 secondes de la fin c’est Corte – Ile-Rousse qui mène 35-31 ! Malgré des buts de Porte et Morel, Marseille ne peut revenir au score et s’incline logiquement face à une formation cortenaise qui a déroulé son meilleur handball (36-34) !

Grâce à cette brillante victoire, Corte – Ile-Rousse se hisse à la 7e du classement général. La prochaine rencontre aura lieu samedi prochain à 15 heures à Istres