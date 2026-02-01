Handball N2 : Corte – Ile-Rousse fait tomber le leader marseillais (36-34)

Cosec municipal de Corte.
Corte – Ile-Rousse bat Marseille 36-34 (mi-temps : 16-15).
Arbitres : MM. Gallego et Rebichon.
Corte – Ile-Rousse
Ribeiro (16 arrêts), Sroka (1 arrêt), Saura (7), Alfieri, Gimenez (5), Menarek (2), Pages (3), Pannequin-Poggioli, Galibert (5), Chamekh (3), Aillaud (4), Niang (6), Coggia, Rafini (1).
Marseille
Maligue (8 arêts), Paya, Bertrand (1), Porte (11), Malfondet (5), Camarero (2), Chakira, Noyer, Deutz (4), Tobal (1), Morel (4), Vaxes (2), Evans (1), Lacenaire (3).
Deux balles d’attaque perdues, un penalty au-dessus, un arrêt de Maligue sur Niang, et voilà que Corte – Ile-Rousse est mené 4-1 par des Marseillais efficaces à la récupération et aux tirs. Après quatre minutes de jeu on pense alors que la partie sera des plus difficiles. Cela faisait d’ailleurs dire à un observateur averti : « Oghje, ci simu… ».
Mais Galibert, avec la gnaque qu’on lui connait, exhorte ses coéquipiers à se ressaisir. L’effet est immédiat. Aillaud, Saura et Gimenez remettent les pendules à l’heure tandis que Ribeiro multiplie les arrêts : 4-4 à la 6e minute. Dans la foulée, Galibert ne tremble pas sur son penalty pour donner l’avantage à ses couleurs (5-6). Les deux formations se rendent coups pour coups et ce sont les visiteurs qui vont prendre une petite option à la 24e minute de jeu en menant de deux points : 11-13.
C’est sans compter sur la volonté des Cortenais pour ne pas se laisser distancer puisque Galibert et Rafini permettent au HBCIR de revenir à égalité. Pagès redonne l’avantage aux « jaune et bleu » et malgré un retour de Marseille, ce sont les locaux qui rentrent aux vestiaires avec un petit but d’avance : 16-15.
De retour des vestiaires, les Cortenais font une entame fracassante, à l’inverse de la première période grâce à Aillaud, Gimenez et Mebarek, sans oublier le superbe arrêt de Sroka sur le pénalty de Vaxes. Et voilà Corte – Ile-Rousse qui prend le large avec quatre buts d’avance sur ce seul temps faible des visiteurs (20-16). Les combinaisons des locaux font mouche et régalent le public qui pousse de plus en plus fort, tandis qu’une fois encore Ribeiro est impérial sur sa ligne ! Malheureusement cette débauche d’énergie va se payer cash dans les minutes suivantes puisque les Marseillais, emmenés par un Porte intenable, vont revenir dans la partie et trouver même l’égalisation à la 44e minute (23-23), aidés aussi par quelques maladresses de locaux devant le but !
Pour autant Chamekh et Galibert sonnent à nouveau la révolte et les hommes d’Adrien Magne vont retrouver cette fougue du début de deuxième période. Ils vont accélérer leur jeu et reprendre la partie en main pour mener 28-23 à la 49e minute puis 30-24 grâce à Saura.
A trois minutes du terme Marseille refait son retard et n’est plus qu’à deux points de son adversaire (32-30). La fin de match est insoutenable. Le public est debout pour porter ses couleurs. Pagès, Niang et Aillaud trouvent le chemin des buts et à 90 secondes de la fin c’est Corte – Ile-Rousse qui mène 35-31 ! Malgré des buts de Porte et Morel, Marseille ne peut revenir au score et s’incline logiquement face à une formation cortenaise qui a déroulé son meilleur handball (36-34) !
Grâce à cette brillante victoire, Corte – Ile-Rousse se hisse à la 7e du classement général. La prochaine rencontre aura lieu samedi prochain à 15 heures à Istres
